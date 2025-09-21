مئات العائلات عالقة بعد إعادة إسرائيل إغلاق "معبر الكرامة"

تكدّس مئات العالقين من المسافرين والحافلات عند جسر الملك حسين، معبر "الكرامة"، بعد القرار الإسرائيلي المفاجئ بوقف حركة المسافرين من جهة واحدة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الأردن إعادة فتح الجسر أمام حركة المسافرين.

وأشار مصدر أردني، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن الأردن لا يضع أي معيقات أمام حركة المسافرين، لكن الجانب الإسرائيلي أعاد تعليق الحركة، صباح اليوم، بشكل مفاجئ، بعد أن مضى المسافرون بكل الإجراءات القانونية من حجوزات وأختام ودفع أجور النقل، ما تسبب بخسائر لهم وإرباك سواء العالقين من الجهة الأردنية أو القادمين من الضفة الغربية.

ووفق شهود عيان، شهدت المنطقة المحاذية لمعبر الكرامة من الجانب الأردني أزمة خانقة منذ ساعات الصباح، حيث تكدست الحافلات، واصطف مئات المسافرين على الطرقات.

وأعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية مساء السبت، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين اليوم الأحد، مشيرة إلى أن حركة المعبر التجاري (الشحن) ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، ومهيبة بالمسافرين "ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة توفيرًا لجهدهم ووقتهم".

لكن سرعان ما أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية صباح الأحد، عن إعادة إيقاف حركة المسافرين من الجانب الآخر، موضحة أن الإغلاق جاء من الطرف الإسرائيلي، وقالت في بيان: "نعيد التذكير بأن حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين موقوفة من الجانب الآخر، ونهيب بالمسافرين متابعة وسائل الإعلام والمنصات الرسمية لحين إعادة فتح المعبر".

وذكرت السلطات الإسرائيلية، بحسب وكالة "رويترز"، أن "جسر الملك حسين سيظل مغلقًا اليوم الأحد، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأردني".

وحتى قبل حادثة مقتل الجنديين الإسرائيليين، عادةً ما يشهد معبر الكرامة اكتظاظًا شديدًا، وساعات انتظار طويلة، واضطرار بعض المسافرين إلى المبيت في الساحات والمركبات، أو العودة والقدوم في اليوم التالي.

وكان مصدر أردني مطلع توقع أن يتم استئناف إدخال المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة عبر معبر الكرامة، لكن دون تحديد موعد دقيق.

وقال المصدر في حديث لـ"إرم نيوز" إن "المساعدات التي توقف إدخالها تُخزن، حاليًا، في مستودعات خاصة تحت إشراف الهيئة الخيرية الهاشمية"، مرجحًا أن تخضع المساعدات لتفتيش أمني مشدد من قبل الجانب الإسرائيلي.

ويمثل معبر الكرامة المنفذ البري الوحيد تقريبًا بين الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية) والعالم الخارجي عبر الأردن، حيث يستخدمه آلاف الفلسطينيين يوميًا للعبور، في ظل قيود إسرائيلية مشددة تمنعهم من استخدام المطارات الإسرائيلية دون تصاريح خاصة.