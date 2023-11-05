الناشط الجزائري نكاز يستنجد بتبون بعد سجنه في فرنسا

استنجد الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز، بالرئيس عبد المجيد تبون طالبًا توفير الحماية القنصلية له في باريس، بعد سجنه في فرنسا على خلفية قضية قال إنها كيدية وغايتها "الانتقام منه".

وأطلق نكاز في رسالة له من داخل سجنه، نشرها على صفحته في موقع التواصل فيسبوك، نداء إلى الرئيس تبون للاستفادة من الحماية القنصلية الجزائرية لمواجهة ما وصفها "الديكتاتورية العسكرية والقضائية الفرنسية التي فرضها بعض الأشخاص غير المسؤولين".

وجاء في الرسالة أن "رشيد نكاز هو ضحية إنكار العدالة والإرهاب القضائي من طرف المدعي العام في كريتاي (ضاحية باريسية) الذي يتحكم عن بعد في ثلاث شكاوى وراءها عصابة منظمة".