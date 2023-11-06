"البنتاغون" تقر بمقتل آلاف المدنيين في حرب إسرائيل على غزة

قدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين عدد المدنيين الذين قُتلوا في غزة بالآلاف، لكنها لم تقدم رقما محددا.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين "فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين في غزة... نعلم أن الأعداد بالآلاف".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس إن 10022 فلسطينيا على الأقل قتلوا بينهم 4104 أطفال في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.