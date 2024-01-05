الجزائر.. "تهريب" شاب إلى فرنسا بعجلات طائرة يورط 7 مسؤولين

بدأت السلطات الجزائرية تحقيقا في حادثة "تهريب" شاب جزائري عبر طائرة متجهة إلى مطار أورلي بباريس، وتم توجيه المسؤولية إلى عدد من موظفي شرطة الحدود والجمارك، وهو ما قادها إلى تحديد المسؤولية المباشرة لعدد من المشتبه فيهم.

وأثارت حادثة تسلل شاب يدعى رحماني مهدي، بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران نحو مطار أورلي بباريس الخميس الماضي، جدلا في الجزائر.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها، مساء أمس الخميس، فتح تحقيق ابتدائي معمق في "حادثة تسلل الشاب رحماني مهدي بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي، حيث ضُبط هناك".

وأكّد البيان أن التحقيقات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الداخلي، كشفت عن تحديد المسؤولية المباشرة لسبعة من موظفي شرطة الحدود، إضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران، وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار.