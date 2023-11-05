وسائل إعلام رسمية إيرانية تؤكد لقاء خامنئي وإسماعيل هنية في طهران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران.

وجاءت هذه التقارير غداة إعلان مسؤول في الحركة، المدعومة من إيران، أن الجانبين عقدا اجتماعا في الآونة الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن هنية، الذي يقيم بين قطر وتركيا منذ 2019، "أطلع خامنئي على آخر التطورات في غزة، وجرائم النظام الصهيوني في القطاع، وكذلك التطورات في الضفة الغربية".

وتقول إيران إنها تدعم حماس، لكنها تؤكد أنها لم تلعب أي دور في الهجوم المباغت الذي شنه مسلحو الحركة على إسرائيل، الشهر الماضي.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "أشاد آية الله خامنئي بثبات سكان غزة وصمودهم، وعبر عن أسفه الشديد بسبب جرائم النظام الصهيوني المدعوم مباشرة من واشنطن وبعض الدول الغربية".

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن خامنئي "أكد على سياسة طهران الثابتة في دعم قوى المقاومة الفلسطينية في مواجهة المحتلين الصهاينة"، دون أن توضح موعد انعقاد الاجتماع.

وحذرت المؤسسة الدينية الإيرانية إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا استمرت الهجمات على قطاع غزة. وترفض إيران الاعتراف بإسرائيل.