بسبب مطالبته بالمرتبات.. الحوثيون يختطفون رئيس نادي المعلمين اليمنيين

اختطفت ميليشيات الحوثيين، الأحد، رئيس نادي المعلمين اليمنيين، في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم، عقب اقتحام منزله، بسبب قيادته للنادي المطالب بصرف رواتب المعلمين المنقطعة في مناطق سيطرة المليشيات منذ سنوات.

وقالت مصادر مقرّبة، إن مليشيات الحوثيين حاصرت منزل رئيس نادي المعلمين اليمنيين والشيخ القبلي، "أبو زيد الكميم"، بصنعاء، لعدة ساعات، قبل أن تقوم بمحاولة اقتحام منزل الأسرة الذي يقطنه الكميم وزوجته وبناته.

وأشارت المصادر في حديثها الخاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن محاولة اقتحام المنزل، دفعت الشيخ "الكميم" إلى إطلاق النار للدفاع عن نفسه وأسرته، دون وقوع أي إصابات، بحسب المصادر.

وأكدت أن عددا من الشخصيات الاجتماعية حضرت إلى موقع المنزل المحاصر، وعملت على تهدئة الأمور، وسلمت الشيخ "أبو زيد الكميم" إلى أحد أعضاء النيابة الجزائية المتخصصة الذي تعهّد بالسلامة الشخصية للشيخ "الكميم".

وبحسب المصادر، فإن القوة الأمنية التابعة لمليشيات الحوثيين التي حاصرت منزل "الكميم"، تتهمه بـ"التعاون مع العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي.