بعد قتل السنوار.. واشنطن تطالب إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية بأن تنسحب إسرائيل بشكل كامل من غزة، قائلة إن واشنطن لن تقبل إعادة احتلال القطاع.

وأشارت إلى أن من أهدافها توحيد الضفة الغربية وغزة بقيادة واحدة يختارها الفلسطينيون ولا أحد غيرهم.

وقُتل زعيم حماس السنوار، في عملية عسكرية في قطاع غزة، بحسبب ما أعلنت إسرائيل رسميا مساء الخميس.

وبينت الخارجية الأمريكية أن "الوضع في لبنان مختلف" عن قطاع غزة، بعد قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تريد "أن ترى في النهاية حلا دبلوماسيا للصراع في لبنان".

وأردفت "الوضع في لبنان مختلف وقوات حزب الله ما زالت على الحدود على مقربة من الحدود الإسرائيلية"، مبينة أن أمريكا تريد "وقف الصراع في غزة ولبنان والتوصل لاتفاق سلام".

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من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن قتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يمثل لحظة ارتياح للإسرائيليين، ويوفر في الوقت نفسة فرصة "لليوم التالي" في قطاع غزة من دون سيطرة حماس عليه.

ورحّب بايدن بقتل السنوار بوصفه "يوما جيدا لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم"، معتبرا أنّ موته أزال عقبة أساسية أمام التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، قد قالت إن قتل السنوار على يد إسرائيل هو خطوة للأمام فيما يتعلق بالقضاء على التهديد الذي تمثله حماس لإسرائيل.

وأضافت هاريس للصحفيين في ميلووكي بولاية ويسكونسن "لقد تحققت العدالة... السنوار كان مسؤولا عن قتل آلاف الأبرياء، ومن بينهم ضحايا السابع من أكتوبر والرهائن الذين قتلوا في غزة".

وبينت "هذه اللحظة تمنحنا فرصة لإنهاء الحرب في غزة أخيرا"، ومضت قائلة "اليوم لا يسعني إلا أن أتمنى أن تشعر عائلات الضحايا (الذين سقطوا في هجوم) حماس بقدر من الارتياح".

بدوره، اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقق انتصارات حاسمة، بعد قتل زعيم حركة حماس السنوار.

وقال في تصريحات إن "نتنياهو حقق العديد من الانتصارات الحاسمة"، لافتا إلى أن "اغتيال السنوار ليس نهاية معركة إسرائيل من أجل البقاء".

وأشار جونسون إلى أنه "مع اغتيال السنوار، وأمين عام ميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، على إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على إيران (رأس الأفعى)".

من جانبه، أعرب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر عن أمله "أن يؤدي قتل السنوار إلى توفير الإغاثة الإنسانية ومسار جديد للمضي قدما لسكان قطاع غزة".

ومضى قائلا: "آمل أن يؤدي قتل السنوار للتفاوض على إنهاء الأعمال العدائية وضمان أمن الشعب الإسرائيلي"، مضيفا "آمل أن يمهد قتل السنوار لإعادة كل الرهائن سريعا".