ليبيا.. تيتيه تلتقي الدبيبة وتستعرض خطة دعم العملية السياسية

التقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، مساء الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مستعرضة معه خطة البعثة لدعم العملية السياسية في البلاد، وذلك خلال لقاء جمعها به بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان نقلته صحيفة "الوسط الليبية" إن تيتيه قدمت للدبيبة "إحاطة حول خطة البعثة لدعم العملية السياسية"، واستعرضت تفاصيل الخطة "الرامية إلى دعم الحوار بين الأطراف الليبية، بما يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية عبر أساس قانوني ودستوري متين يضمن نجاح العملية السياسية، ويمهد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع".

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على "فيسبوك" أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية حشد الدعم المحلي من القوى الوطنية كافة، والدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين بيئة توافقية ومستقرة، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة.

من جانبه، شدد الدبيبة على التزام حكومته "بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، باعتبار أن الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات هو ضمانة هامة لإنجاح أي اتفاق سياسي".

من جهتها، ذكرت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور نادية عمران في تصريحات نقلها "تلفزيون المسار" الليبي، أن المبعوثة الأممية تيتيه "لن تنجح في حشد أي دعم عربي أو دولي لخارطة طريق تنتهي باعتماد دستور دائم".

وأردفت عمران أن "البعثة لن تتمكن من إخراج المرتزقة والأجانب من ليبيا، مشيرة إلى أن البلاد قد تدخل في مرحلة انتقالية جديدة وتعمق الأزمة كما حدث في السابق"، على حد قولها.

ومن المقرر أن تقدم تيتيه خلال إحاطتها الدورية المرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا خلال الأيام المقبلة عرضاً للخطة المرتقبة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه قد أطلقت سلسلة جولات إقليمية إلى عدة دول قبل أسبوعين على إعلان تفاصيل خريطة الطريق المرتقبة، وتقول إن شرعيتها مستمدة من الإرادة الشعبية لكسر الجمود السياسي في ليبيا، وستحدد جدولًا زمنيًا لها.