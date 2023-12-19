"هيئة الأسرى": إسرائيل تخفي وتعذب مئات المعتقلين من غزة

أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، حسن عبد ربه، أن إسرائيل تعتقل مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في مراكز احتجاز مؤقتة داخل القطاع وفي مدينة بئر السبع، مشددًا على أن ظروف اعتقالهم صعبة للغاية.

وقال عبد ربه، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "وفق الشهادات التي تمكنت الهيئة من جمعها عبر عدد من المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، فإن إسرائيل أنشأت مراكز اعتقال مؤقتة لمئات الفلسطينيين بشمال القطاع وبئر السبع".

وأوضح أن "الهيئة ومحاميها ليس لديهم القدرة على الوصول إلى هؤلاء المعتقلين أو حتى الأسرى في السجون الإسرائيلية المعروفة، خاصة أن السلطات الإسرائيلية تمنع أي زيارات للأسرى بما في ذلك زيارات الصليب الأحمر الدولي".