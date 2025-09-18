مسؤول قطري يلتقي رئيسة الجنائية الدولية لـ"ضمان محاسبة إسرائيل"

اجتمع مسؤول قطري رفيع مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في وقت تدرس الدوحة اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم غير المسبوق على أراضيها الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأكّد مسؤول قطري، الخميس، أن الاجتماع جاء في إطار سعي الدولة الخليجية لسلوك "كل السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم الإسرائيلي على قطر".

وقال كبير المفاوضين القطريين، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، الذي يرأس الفريق القانوني المكلّف من مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، إنه التقى الأربعاء رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكانيه.

وكتب الخليفي في منشور على منصة (إكس) عقب الاجتماع "زرت اليوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - هولندا، في إطار عمل الفريق المكلّف ببحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي على دولة قطر".

وأثارت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر الأسبوع الماضي، والتي استهدفت قادة في حركة حماس، غضب الدوحة حليفة واشنطن في المنطقة، وندد بها أطراف إقليميون ودوليون، كما انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتُعد إسرائيل وقطر التي تتوسط في حرب غزة حليفتين للولايات المتحدة.

وأكّدت "حماس" سابقًا أن قادة مكتبها السياسي، الذين تستضيفهم قطر منذ العام 2012 بمباركة من واشنطن، نجَوا من الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء حماس ومسؤول أمني قطري.

ووصف المسؤول القطري الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية النقاشات، الهجوم الإسرائيلي بـ"غير القانوني"، مضيفًا أنه "يشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".

وأفاد المسؤول أن قطر "ستواصل الانخراط مع الشركاء والمؤسسات الدولية لتعزيز احترام سيادة القانون، ومنع المزيد من الانتهاكات، والحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا".

وبصفتها دولة مراقبة في المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكن لقطر إحالة القضية بنفسها على المحكمة.

وفي ختام قمّة طارئة جرت في الدوحة الاثنين، دعا قادة دول عربية وإسلامية إلى "اتخاذ كافة التدابير القانونية؛ لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني".

وأورد البيان الختامي أن التدابير تشمل "دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها".

وفي العام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يوآف غالانت، فضلًا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس.