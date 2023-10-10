ضربة جوية قرب معبر رفح وصفارات الإنذار تدوي في النقب‎

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية وشاهد، إن قصفًا وقع بالقرب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر الأمنية، أن الضربة تأتي في ظل قصف إسرائيلي لقطاع غزة، كما تأتي في أعقاب حادث مماثل وقع أمس الإثنين، وأدى إلى تعطيل العمليات جزئيًا على الحدود.

وكان المعبر يعمل بشكل طبيعي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.