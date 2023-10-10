ضربة جوية قرب معبر رفح وصفارات الإنذار تدوي في النقب
قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية وشاهد، إن قصفًا وقع بالقرب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، اليوم الثلاثاء.
وذكرت المصادر الأمنية، أن الضربة تأتي في ظل قصف إسرائيلي لقطاع غزة، كما تأتي في أعقاب حادث مماثل وقع أمس الإثنين، وأدى إلى تعطيل العمليات جزئيًا على الحدود.
وكان المعبر يعمل بشكل طبيعي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
في ذات الإطار، قال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت اليوم في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل والتي تبعد 40 كيلومترًا تقريبًا عن قطاع غزة، للتحذير من احتمال استهدافها بصواريخ.
وبدورها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن 770 فلسطينيًّا على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آلاف جرّاء الضربات الإسرائيلية منذ يوم السبت على القطاع.
وأضافت الوزارة، أن 18 آخرين على الأقل قتلوا وأصيب 100 في الضفة الغربية منذ يوم السبت.