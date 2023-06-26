تونس.. احتجاجات ضد الهجرة غير الشرعية في صفاقس

احتج عشرات التونسيين، أمس الأحد، ضد وجود مهاجرين غير شرعيين، في صفاقس جنوبي البلاد.

وصفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، وتعد نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليات العبور غير القانونية للمهاجرين غير الشرعيين نحو السواحل الإيطالية.

ووفق "فرانس برس"، فإن المتظاهرين الذين تجمعوا أمام محافظة المدينة لبوا دعوة حركة "سيب التروتوار" المحلية، الذي يحذر رئيسها زياد ملولي، من ازدياد خطر المهاجرين على سكان صفاقس.

وتضاعفت الدعوات ضد وجود هؤلاء المهاجرين في تونس بعد خطاب ألقاه الرئيس قيّس سعيد يوم 21 شباط/فبراير الفائت، انتقد فيه الهجرة غير الشرعية واعتبرها تهديدًا ديموغرافيا لبلاده.

وتزايدت كذلك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرتها منظمات غير حكومية ومحلية ودولية "خطاب كراهية وترهيب ضد المهاجرين الأفارقة" وتشجع على سلوك عدواني تجاههم.

وفي نهاية أيار/مايو الماضي، قُتل رجل من "بنين" يبلغ 30 عاما طعنًا في هجوم نفذه شبان بحي شعبي في صفاقس.