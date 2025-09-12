"دليل على التأييد الدولي".. مصر ترحب باعتماد "إعلان نيويورك"

رحبت مصر، الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي على حسابها بمنصة "فيسبوك"، "إن القرار يعد نتاجاً لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك في يوليو/ تموز الماضي برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا".

أخبار ذات علاقة الجمعية العامة تتبنّى مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وأكدت، "أن حصول القرار على تأييد 142 دولة هو دليل دامغ على التأييد الدولي واسع النطاق للحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما طالبت مصر في البيان "كافة الدول المؤيدة للقرار بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر، بما يكفل استعادة عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية".

وشددت مصر على أن "تلك الغاية لن تتحقق سوى من خلال بذل جهود مكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة واستخدامها التجويع والحصار كسلاح من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير وترك أرضه، وهو ما ترفضه مصر تحت أي مسمى أو ذريعة".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وصوّتت الجمعية في جلستها المنعقدة، اليوم الجمعة، لمناقشة "إعلان نيويورك" على تأييد ما جاء فيه، حيث اعتُمد إعلان نيويورك بالجمعية العامة بشأن إقامة دولة فلسطينية بـ142 صوتا، ومعارضة 10، وامتناع 12 عن التصويت.

ويدعو "إعلان نيويورك" الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولّتا رئاسة المؤتمر، وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل، وكندا، وتركيا، والأردن، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة)، وأيضاً الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد "حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استناداً إلى حل الدولتين".