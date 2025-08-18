قاتل "الفاروق أبو بكر" يسلم نفسه للسلطات السورية

ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

العالم العربي

الفاروق أبو بكر
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 4:42 م

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قاتل القيادي السابق في المعارضة السورية، "الفاروق أبو بكر"، سلّم نفسه للسلطات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا: "بفضل الله وبعد جهود كبيرة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب لتحديد هوية منفذي اغتيال الفاروق أبو بكر، قام الفاعل بتسليم نفسه والاعتراف بالجرم".

 ولفت إلى أن "المعلومات الأولية تشير لجريمة جنائية دوافعها ثأرية".

والأحد، أطلق مسلحون النار على علاء الدين أيوب، الملقب بـ "الفاروق أبو بكر" في ريف حلب.

 وكان "أبو بكر" قياديًا في فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني السوري.

