عشرات القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على غزة وجباليا وخانيونس

ارتفعت وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، الذي استهدف مناطق في القطاع مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

ففي وسط القطاع، قُتل ثمانية فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) قتل القصف، الصحفية حنين علي القشطان، مع أفراد من عائلتها.

وأفادت الوكالة بأنّ عددا من المواطنين قتلوا وأصيب العشرات، بعد قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة أبو غرقود غرب المخيم.

وفي مدينة غزة، قتل 54 فلسطينيا نتيجة القصف الجوي والمدفعي، إضافة إلى رصاص القناصة في أحياء الرمال والشيخ رضوان والصبرة.

وتعرض مستشفى ناصر في مدينة خانيونس إلى قصف جوي إسرائيلي أسفر عن مقتل سيدة وإصابة آخرين، كما استمرت المدفعية الإسرائيلية بقصف عدة مناطق في المدينة موقعة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية شرق مدينة رفح، فيما واصلت الزوارق الحربية استهداف شاطئ المدينة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ73 وأسفرت حتى الآن، عن مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين.