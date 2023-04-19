وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان الأوضاع في السودان

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لتداعيات الأوضاع الجارية في السودان.

ودعا الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال، إلى إيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة السودانية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.