وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان الأوضاع في السودان
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لتداعيات الأوضاع الجارية في السودان.
ودعا الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال، إلى إيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة السودانية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أكد الشيخ عبدالله على أن استقرار السودان وأمنه وسلامته تشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة.
وخلال الاتصال ناقش عبد الله بن زايد مع جيمس كليفرلي سبل وقف التصعيد العسكري، واتفقا على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع الجارية، والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة السودان وشعبه.
وأكد الوزيران على أهمية ضمان حماية المدنيين ورعايا الدول الأخرى في السودان.