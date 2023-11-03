الأمم المتحدة: 1.2 مليار دولار قيمة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، إن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وأضاف أن "تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص - أي إجمالي سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة - تقدر بنحو 1.2 مليار دولار".

وفي الـ12 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداءً مبدئيًا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص.

وأشار المكتب الأممي في بيانه، اليوم الجمعة، إلى أن "الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين".

من جانبه، وصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الوضع في الضفة الغربية بأنه "مثير للقلق"، قائلا إن القوات الإسرائيلية تستخدم بشكل متزايد التكتيكات العسكرية والأسلحة في عمليات إنفاذ القانون هناك.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب: "على الرغم من أن الاهتمام ينصب على الهجمات داخل إسرائيل وتصعيد الأعمال القتالية في غزة منذ السابع من أكتوبر، فإن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مثير للقلق".

وأضافت أن ما لا يقل عن 132 فلسطينيا، من بينهم 41 طفلا، قتلوا في الضفة الغربية، 124 منهم على يد القوات الإسرائيلية ونحو ثمانية على يد المستوطنين. كما قُتل جنديان إسرائيليان.