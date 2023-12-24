تمول حرب غزة والاستيطان.. منصة إسرائيلية تجمع تبرعات غير قانونية في أمريكا

كشف تقرير لصحيفة "الغارديان" أن منصة التمويل الجماعي الإسرائيلية "IsraelGives" سمحت للمقيمين في الولايات المتحدة بالتبرع بملايين الدولارات، منذ السابع من أكتوبر لدعم المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، والجماعات شبه العسكرية، ووحدات الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

وبحسب التقرير، فإن بعض هذه الحملات قد تكون غير قانونية بموجب قانون الضرائب الأمريكي، لكن نادرًا ما يتم فرض ذلك على المانحين لقضايا إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن عن ديالا شماس، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، أن المدعين العامين يمكنهم مقاضاة التبرعات التي تمول أعمالاً غير قانونية، ويمكن لمصلحة الضرائب فرض قواعدها الخاصة بشأن التكافؤ، لكن القضايا الإسرائيلية تمتعت بالإفلات التام من العقاب.

ولفت التقرير إلى أن المنصة وهي شركة تكنولوجيا إسرائيلية، تأسست عام 2009 على يد رائِدَي الأعمال الإسرائيليين جوناثان بن دور وجوزيف جيتلر، وفقًا لملفات الشركة ومراقبة قطاع التكنولوجيا.

ويرتبط بها عدد من المنظمات غير الربحية التي تقدم تخفيضات ضريبية على التبرعات للمنظمات الإسرائيلية للمقيمين في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا. وتعمد إلى تنظيم حملات تبرعات مستمرة على منصات عدة مختلفة.

وأشار التقرير إلى ما لا يقل عن 450 حملة لجمع التبرعات موجودة حاليًّا على موقع المنصة، تمكَّن نحو 204 منها، والتي بدأت بعد الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، من جمع 5.3 مليون دولار لغاية الآن.

ورغم أن المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو المتشددة أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن خطط لتوسيع بنائها.

وتوفر التبرعات جزءًا من الدعم لمثل هذه المشاريع الاستيطانية مثل مستوطنة ماعون.

وفي سؤال وجهته الصحيفة للمنصة عن ما إذا كانت قلقة بشأن تعريض المانحين الدوليين للمسؤولية القانونية، أجاب مؤسس الشركة "بن دور": "الشركة وسيط محايد، تُسهل العطاء لأي من المنظمات غير الربحية المسجلة في إسرائيل والبالغ عددها 50 ألف منظمة".

وأضاف بن دور: "إن الموقع يدعم منظمات حقوق الإنسان، ومشاريع المساعدات الإنسانية، وحركات تعزيز الديمقراطية، إلى جانب الأنشطة الدينية والتعليمية التي بعضها يساري وبعضها يميني (بعضها يهودي وبعضها عربي)".

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية