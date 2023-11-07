"لوموند": الدعم الأمريكي لإسرائيل تسبب بعزل واشنطن عن الدول العربية

أدى دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة، إلى عزل الولايات المتحدة عن الدول العربية، وعن جزء كبير من الحزب الديمقراطي الأمريكي، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإن "الوضع ينطوي على مأساتين متشابكتين، الأولى تتمثل في العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد حماس، والثانية تتمثل بمعاناة المدنيين في غزة نتيجة القصف والحصار الإسرائيلي".

وأفادت بأن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يبرر هذا الدعم بأنه موقف أخلاقي ضد إرهاب حماس، ومع ذلك، ومع تزايد الأدلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، بدأ الرأي العام العالمي يتحول بعيداً عن دعم إسرائيل، ويتناقض هذا مع النهج الأكثر تحليلاً الذي تبناه الرئيس السابق باراك أوباما، حيث أدرك أنه لا يوجد أحد بريء من اللوم في هذا الصراع".

وأوضحت أنه "في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، مما عزز التزامها الطويل الأمد بالوقوف إلى جانب إسرائيل في أوقات التهديدات الأمنية، وشمل هذا الدعم زيارات رفيعة المستوى، وتسليم الأسلحة، وزيادة التعاون الاستخباراتي".