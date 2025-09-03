فتح لـ"إرم نيوز": ضم إسرائيل للضفة الغربية خطر يقوض قيام دولة فلسطينية

اعتبرت حركة فتح، اليوم الأربعاء، الخطوات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية "خطرًا حقيقيًا" على القضية الفلسطينية، داعية لاتخاذ مواقف رادعة لإسرائيل.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها جمال نزال، لـ"إرم نيوز"، إن "فرض السيادة المزعومة على مناطق فلسطين في الضفة الغربية خطر يتهدد الفرص المستقبلية لقيام الدولة الفلسطينية".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تضيف معوقات جديدة على عملية استعادتها من إسرائيل لاحقًا، مضيفًا أنه "يشكل خطرًا على الدولة الفلسطينية وأراضيها وهذا خطر حقيقي".

وتابع: "سعي فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة متواصل وسيتواصل وسيتكاثف، لأننا لن نتوقف عن متابعة هذه الخطوات الحيوية بالنسبة لنا".

وقال إن "ترفيع المكانة القانونية لدولة فلسطين هو الرد الفلسطيني على محاولات الإلغاء والشطب التي تنتهجها إسرائيل".

وأوضح نزال أن "إسرائيل تعتبر أن موضوع ضم الضفة الغربية ردة فعل على الخطوات التي تقوم بها دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، وتعتبرها خطوة عقابية تجاه السلطة الفلسطينية التي تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية، ولمجلس الأمن والأمم المتحدة وتكسب عضويات جديدة لفلسطين".

وقال: "إذا كانت هذه ردة الفعل الإسرائيلية، فإن الرد هو الاستمرار في هذه الخطوات التي تقض مضجع إسرائيل".

ودعا المتحدث باسم حركة فتح، لوقفة وطنية فلسطينية وعربية وعالمية لتعطيل هذه الخطوات.

وقال نزال: "موقف الإمارات يرسل إنذارًا لإسرائيل بأن الدول العربية ستقف وقفة موحدة"، معربًا عن أمله في أن يشكل ذلك "رادعًا" لإسرائيل عن الإقدام على هذه الخطوة".

وأضاف نزال أن "الموقف الذي أعلنته الإمارات رسالة لإسرائيل بأن الضم هو ضوء أحمر بالنسبة للدول العربية بما فيها من لها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وتوضح لإسرائيل مجددًا أنه لا مكان للتساهل أمام إسرائيل في القضايا الكبيرة".