خبراء لـ "إرم نيوز": إسرائيل وحماس تقتربان من التوافق على هدنة في غزة
تتصاعد المؤشرات المتعلقة باقتراب التوصل لهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، من شأنها أن تؤدي لهدنة لوقف الحرب المتواصلة على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، رغم عدم وجود تصريحات رسمية بهذا الشأن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأطراف الدولية والإقليمية مفاوضاتها بين الجانبين من أجل التوصل لصيغة مناسبة للهدنة تشمل وقفًا لإطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
وبينما تتمسك إسرائيل بإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة مع حدودها كأحد شروط الهدنة مع حماس، تؤكد الأخيرة رفضها أي صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين قبل وقف شامل لإطلاق النار، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي الوقت الراهن تتعدد المبادرات الإقليمية والدولية بشأن الهدنة في غزة، إلا أن تقارير دولية وعبرية تشير إلى أن هناك ليونة في موقف الجانبين، وتجاوبًا مع المبادرات؛ ما قد يؤدي إلى التوافق على هدنة بينهما.
وحسب التقارير العبرية، فإن "مجلس الحرب الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لرئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، للمضي قدمًا في مقترح مُقدم من أجل تأمين إطلاق عدد من المحتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار عدة أسابيع".
وأكدت التقارير أن "المقترح يشمل إطلاق سراح ما بين 40 أو 50 محتجزًا إسرائيليًّا في غزة مقابل وقف إطلاق النار والعمليات القتالية عدة أسابيع، وأن مسؤولين أكدوا انتقال المفاوضات بين حماس وإسرائيل من مرحلة الجمود".
ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، مصطفى إبراهيم، أن "إسرائيل وحماس تقتربان أكثر من أي وقت مضى من التوافق على هدنة في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن جهود الوسطاء قد تفضي خلال فترة قريبة للإعلان عن هدنة بغزة.
وأوضح إبراهيم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "بات من الواضح أن هناك اختراقًا بالمفاوضات بالوساطة الدولية والإقليمية، وأن الضغوط التي تمارس على حماس وإسرائيل ستوصل تلك الأطراف لصيغة تهدئة مقبولة".
وأضاف: "بتقديري، الوسطاء يضعون اللمسات الأخيرة للهدنة، وأن ما يجري الآن هو مشاورات حول طبيعة تلك الهدنة ومدتها، وأسماء المفرج عنهم بصفقات التبادل، وإمكانية عودة النازحين لمنازلهم من عدمها".
وأشار أبراهيم إلى أن "هناك تقدمًا ملحوظًا بالمفاوضات التي تجري تحت النار، خاصة أن الهجمات العسكرية باتت أقل ومركزة أكثر، علاوة على أن هجمات حماس الصاروخية والعسكرية تشهد انخفاضًا ملحوظًا".
وفيما يتعلق بالصيغة المناسبة للتهدئة، يؤكد المحلل السياسي أن "الصيغة لن تمنح الطرفين ما يريدانه بشكل كامل، لكنها ستحقق لهما الحد الأدنى من المطالب"، مرجحًا أن تبدأ الهدنة بوقف مؤقت لإطلاق النار بغزة.
وتابع: "الهدنة ستكون تدريجية ووفق بنود محددة وبضمانات أمريكية وإقليمية لكلا الطرفين؛ لكن دون أن يتم التوصل لصيغة موثقة أو موقعة بينهما"، مشددًا على أن حماس وإسرائيل ترغبان بشدة بوقف الحرب والتوصل لاتفاق.
وحسب المحلل السياسي، فإن "هناك بعض الأطراف داخل حماس وإسرائيل لا ترغب بوقف القتال بغزة؛ إلا أن هناك ضغطًا دوليًّا وإقليميًّا على كلا الجانبين من أجل ذلك، وهو الأمر الذي لم يكن في السابق"، مبينًا أن أمريكا لا ترغب باستمرار الحرب أو بقاء الجيش الإسرائيلي بغزة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، أسعد غانم، أن "الهدنة بين حماس وإسرائيل يمكن تحقيقها حال حصول الطرفين على الشروط المرضية لكليهما وللأطراف الأخرى المرتبطة بهما"، مبينًا أن الطرفين تُمارَس عليهما ضغوط شديدة للتهدئة.
وأوضح غانم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هناك مؤشرات إيجابية على إمكانية إعلان هدنة بين الطرفين؛ لكن هذه الهدنة لن تكون لإنهاء الحرب بل لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق نهائي وصفقة شاملة".
وأضاف: "الصفقة الشاملة بين إسرائيل وحماس بوساطة دولية وإقليمية تحتاج إلى أسابيع طويلة دون قتال من أجل التوصل إليها، خاصة أن الجانبين لديهما مطالب صعبة التحقيق ويتخوف كل منهما من عدم تنفيذ أي اتفاق".
وأكد غانم أن "الاتفاق المرتقب سيكون على شاكلة الهدنة الإنسانية التي تم توصل إليها في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بحيث يتم الإفراج عن أسرى ومحتجزين من كلا الجانبين وإدخال المساعدات ووقف مؤقت لإطلاق النار".
وبين أن "إسرائيل لا يمكن أن تقبل بوقف نهائي لإطلاق النار قبل الاتفاق على الصفقة الشاملة، خاصة أنها ستكون مستعدة لاستئناف القتال في أي لحظة حال لم تلتزم حماس بما تم التوافق عليه، كما إن الحركة ستقوم بالأمر ذاته".
ووفق المحلل السياسي، فإن "حماس ترغب بالهدنة لضمان استمرار حكمها لغزة، وأن استمرار الحرب قد يؤدي إلى فقدانها السيطرة على القطاع"، لافتًا إلى أن التقدم بمفاوضات التهدئة يأتي بالتزامن مع تجنب الحديث عن مستقبل الحكم بغزة.
وختم: "سنشهد خلال أيام وربما أسابيع قليلة الإعلان عن هدنة لمدة معينة يليها اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى"، مشددًا على أن حماس معنية بالتوصل لهذا الاتفاق، كما إن جهات إسرائيلية ترغب بإنهاء الحرب.