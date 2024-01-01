خبراء لـ "إرم نيوز": إسرائيل وحماس تقتربان من التوافق على هدنة في غزة

تتصاعد المؤشرات المتعلقة باقتراب التوصل لهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، من شأنها أن تؤدي لهدنة لوقف الحرب المتواصلة على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، رغم عدم وجود تصريحات رسمية بهذا الشأن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأطراف الدولية والإقليمية مفاوضاتها بين الجانبين من أجل التوصل لصيغة مناسبة للهدنة تشمل وقفًا لإطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وبينما تتمسك إسرائيل بإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة مع حدودها كأحد شروط الهدنة مع حماس، تؤكد الأخيرة رفضها أي صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين قبل وقف شامل لإطلاق النار، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة بنيامين نتنياهو.