"سلاح المسيّرات".. خريطة المواجهات العسكرية في السودان تتغير
تحولت أدوات الصراع العسكري في السودان بشكل كامل، وأصبح الجيش وقوات الدعم السريع يعتمدان على "سلاح المسيّرات" الموجه عن بعد، عوضًا عن الجنود المشاة عند انطلاق الحرب في 15 أبريل/ نيسان العام الماضي.
وبدا الجيش السوداني أكثر استخدامًا للطائرات المسيرة في الحرب ضد قوات الدعم السريع، لا سيما في منطقة أم درمان خلال فبراير الماضي حيث كثف من استخدامها؛ ما أجبر قوات الدعم السريع على التراجع عن مواقعها بعد 11 شهرًا من السيطرة عليها.
ووفقًا لمصادر أمنية تحدثت لـ"إرم نيوز" فإن الجيش السوداني لم يخُض أي معركة على الأرض مع قوات الدعم السريع في المناطق التي سيطر عليها أخيرًا بـ"أحياء أم درمان القديمة" ومنطقة الإذاعة والتلفزيون، وإنما كان يستخدم الطائرات المسيرة التي أجبرت قوات الدعم السريع على الانسحاب من مواقعها ليدخلها مشاة الجيش بعد ذلك.
تفوق قوات الدعم السريع
ومنذ بدء الحرب في 15 أبريل/ نيسان العام الماضي، أظهرت قوات الدعم السريع تفوقا في جانب المشاة على الجيش السوداني الذي آثر التخندق داخل مواقعه للدفاع عنها، رغم الدعم القادم من الولايات إلى العاصمة الخرطوم، ما جعله يعتمد على سلاح الطائرات المسيرة.
وكانت تقارير غربية نُشرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحدثت عن حصول الجيش السوداني على شحنة طائرات مسيرة من طراز "مهاجر6" من إيران، التي تسعى إلى إنشاء قاعدة بحرية دائمة في البحر الأحمر.
وساعدت المسيرات المتفجرة، التي قدمتها إيران للبرهان، في عكس الخسائر التي تكبّدها ضد قوات الدعم السريع، وفقًا لمسؤولين إقليميين ومحللين يتابعون القتال.
وفي 7 مارس/ آذار الجاري كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن وجود قوات أوكرانية خاصة تقاتل مع الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم ضد قوات الدعم السريع، مستخدمة الطائرات المسيرة ومناظير الرؤية الليلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي قوات الدعم السريع، الذين اعتادوا النوم في العراء على طول خط المواجهة، تفاجأوا بالغارات الليلية، وشرعوا بعد ذلك في إخفاء مواقعهم.
وفي المقابل أدركت قوات الدعم السريع أن جنودها المشاة ما عادوا وحدهم قادرين على حسم الصراع العسكري كما كان الأمر في البداية، فلجأت بدورها إلى استخدام الطائرات المسيرة ضد مواقع الجيش السوداني.
وخلال اليومين الماضيين أظهرت مقاطع فيديو، بثتها حسابات مقربة من قوات الدعم السريع على منصة "إكس"، تنفيذ عدد من الهجمات عبر الطيران المسير على مقار الجيش بالقيادة العامة وسط الخرطوم، وقاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان، إضافة إلى مدينة بابنوسة غرب كردفان.
ولا تزال هذه الحسابات على منصة "إكس" تروج لحصول قوات الدعم السريع على طائرات مسيرة قادرة على ضرب الأهداف بصورة دقيقة، كما تنشر مقاطع فيديوهات لاستهداف مواقع تقول إنها في مناطق سيطرة الجيش.
مواقع الصراع
ويحتدم الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حاليًا في عدة جبهات داخل العاصمة الخرطوم وبعض الولايات.
وفي الخرطوم يحتدم الصراع حول "سلاح الإشارة" التابع للجيش السوداني بمدينة بحري، حيث تعرض هذا الأسبوع لهجمات متتالية من قوات الدعم السريع في محاولة للسيطرة عليه.
وظلّ مقر "سلاح الإشارة" من بين 4 مقرات تابعة للجيش في الخرطوم تحت سيطرته منذ بداية الحرب منتصف أبريل الماضي، وهي: "سلاح الأسلحة" بمنطقة الكدرو، ومعسكر "حطاب"، شمال المدينة، ومعسكر "العيلفون" جنوب المدينة.
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الجيش يُخطّط للقيام بعملية عسكرية تربط بين قواته في "سلاح الأسلحة" شمال الخرطوم بحري و"سلاح الإشارة" جنوب المدينة، أسوة بما جرى خلال الأيام الماضية في مدينة أم درمان من ربط بين "سلاح المهندسين" جنوبًا ومنطقة كرري العسكرية شمالًا.
ويحتدم الصراع أيضا في مدينة بابنوسة ولاية غرب كردفان التي تحتضن مقر قيادة الفرقة الـ22 مشاة التابعة للجيش السوداني، بينما تحاول قوات الدعم السريع السيطرة على المدينة لتضم الولاية إلى مناطق سيطرتها.
وكانت مصادر عسكرية أبلغت "إرم نيوز"، يوم الإثنين، أن العمليات العسكرية في مدينة بابنوسة يقودها كل من قائد قطاع غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة، وقائد قطاع شرق دارفور العميد حسن نهار، إضافة إلى قائد قطاع جنوب دارفور اللواء صالح الفوتي.
الصراع على مدينة بابنوسة
وأدى الصراع على مدينة بابنوسة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، بعد أن خرجت كل المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، كما توقّفت مصادر المياه في المدينة.
وتتخذ مدينة الفاشر شمال دارفور وضعية مشابهة للأوضاع في مدينة بابنوسة غرب كردفان؛ إذ إن الفاشر التي تحتضن مقر الفرقة السادسة هي المكان الوحيد الذي ينتشر فيه الجيش بإقليم دارفور.
غارات على الفاشر
وشهدت المدينة الأيام الماضية اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إضافة إلى الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الطيران الحربي التابع للجيش على المدينة.
وبحسب مصادر أمنية تحدثت لـ"إرم نيوز" فإن الغارات المتوالية من طيران الجيش على مدينة الفاشر، هي محاولة للتغطية على إدخال سلاح وطائرات مسيرة لمقر قيادة الجيش بالمدينة.
ووفق المصادر فإن الجيش يُخطط لإخراج قوات الدعم السريع من مدينة الفاشر ومن ثم يتخذ المدينة منصة انطلاق لبقية مدن إقليم دارفور، وذلك باستخدام سلاح الطائرات المسيرة الذي جربه في مدينة أم درمان.
وفي وقت سابق أعلنت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس" أنها "تمتلك معلومات وأدلة دامغة على محاولات لإدخال الأسلحة والذخائر إلى مناطق في دارفور ومدينة الفاشر في شمالي دارفور على وجه التحديد، لخلق فتن قبلية تعيد دارفور إلى مربع الصراع الإثني المدمر، وذلك ضمن تحالف بعض فصائل حركات دارفور مع المؤتمر الوطني وكتائبه الإرهابية" وفقًا للبيان.
ولاية الجزيرة
أما ولاية الجزيرة وسط السودان، التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقد عادت الأوضاع فيها إلى دائرة الصراع، حيث يحشد الجيش السوداني حاليًا قواته على المدن المجاورة للولاية في محاولة لمهاجمتها من أكثر من محور لاستردادها.
وتتمركز قوات الجيش غربًا في مدينة المناقل وجنوبًا في مدينة سنار وشرقًا في مدينة الفاو، فيما تتمركز قوات الدعم السريع في مواقع قريبة من هذه المدن؛ إذ هاجمت قبل يومين مدينة الفاو شرقًا قبل أن تتراجع إلى داخل ولاية الجزيرة.
ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الـ12 وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، وتشريد نحو 8 ملايين شخص موزعين بين النزوح الداخلي، واللجوء إلى دول الجوار.