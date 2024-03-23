"سلاح المسيّرات".. خريطة المواجهات العسكرية في السودان تتغير

تحولت أدوات الصراع العسكري في السودان بشكل كامل، وأصبح الجيش وقوات الدعم السريع يعتمدان على "سلاح المسيّرات" الموجه عن بعد، عوضًا عن الجنود المشاة عند انطلاق الحرب في 15 أبريل/ نيسان العام الماضي.

وبدا الجيش السوداني أكثر استخدامًا للطائرات المسيرة في الحرب ضد قوات الدعم السريع، لا سيما في منطقة أم درمان خلال فبراير الماضي حيث كثف من استخدامها؛ ما أجبر قوات الدعم السريع على التراجع عن مواقعها بعد 11 شهرًا من السيطرة عليها.

ووفقًا لمصادر أمنية تحدثت لـ"إرم نيوز" فإن الجيش السوداني لم يخُض أي معركة على الأرض مع قوات الدعم السريع في المناطق التي سيطر عليها أخيرًا بـ"أحياء أم درمان القديمة" ومنطقة الإذاعة والتلفزيون، وإنما كان يستخدم الطائرات المسيرة التي أجبرت قوات الدعم السريع على الانسحاب من مواقعها ليدخلها مشاة الجيش بعد ذلك.

تفوق قوات الدعم السريع

ومنذ بدء الحرب في 15 أبريل/ نيسان العام الماضي، أظهرت قوات الدعم السريع تفوقا في جانب المشاة على الجيش السوداني الذي آثر التخندق داخل مواقعه للدفاع عنها، رغم الدعم القادم من الولايات إلى العاصمة الخرطوم، ما جعله يعتمد على سلاح الطائرات المسيرة.

وكانت تقارير غربية نُشرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحدثت عن حصول الجيش السوداني على شحنة طائرات مسيرة من طراز "مهاجر6" من إيران، التي تسعى إلى إنشاء قاعدة بحرية دائمة في البحر الأحمر.

وساعدت المسيرات المتفجرة، التي قدمتها إيران للبرهان، في عكس الخسائر التي تكبّدها ضد قوات الدعم السريع، وفقًا لمسؤولين إقليميين ومحللين يتابعون القتال.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن وجود قوات أوكرانية خاصة تقاتل مع الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم ضد قوات الدعم السريع، مستخدمة الطائرات المسيرة ومناظير الرؤية الليلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي قوات الدعم السريع، الذين اعتادوا النوم في العراء على طول خط المواجهة، تفاجأوا بالغارات الليلية، وشرعوا بعد ذلك في إخفاء مواقعهم.

وفي المقابل أدركت قوات الدعم السريع أن جنودها المشاة ما عادوا وحدهم قادرين على حسم الصراع العسكري كما كان الأمر في البداية، فلجأت بدورها إلى استخدام الطائرات المسيرة ضد مواقع الجيش السوداني.