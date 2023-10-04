إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل‎

أصيب طفل فلسطيني، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، ما تسبب بكسر في جمجمته.

وقال الدكتور طارق البربراوي، مدير مستشفى الخليل الحكومي، لوسائل إعلام، إن الطفل يزن أبو قويدر (9 سنوات) وصل إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وحوّله الأطباء إلى المستشفى الأهلي لاستكمال علاجه.

وأضاف أن صور الأشعة بيّنت إصابة الطفل بكسر في الجمجمة، وأن حالته الصحية متوسطة.

وبحسب شهود عيان، أصيب الطفل بالرصاص خلال تواجده أمام منزله في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت، مساء الثلاثاء، بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، جنوب الخليل، عقب اقتحام المدينة من الجهة الجنوبية.

وتشهد الخليل مواجهات يومية منذ بدء الأعياد اليهودية هذا الشهر، حيث يعمل الجيش على تأمين زيارات المستوطنين اليهود إلى المدينة والحرم الإبراهيمي.

وبدورها، أعلنت "سرايا القدس - كتيبة جنين"، مساء الثلاثاء، مسؤوليتها عن عمليتي إطلاق نار نفذتهما ضد أهداف إسرائيلية.