تونس.. قرار بسجن الغنوشي وإخضاعه للمراقبة الإدارية

قضت محكمة تونسية، اليوم الإثنين، بإقرار حكم أولي بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لعام، وإخضاعه للمراقبة الإدارية بعد انتهاء محكوميته.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، إن "الدائرة الجناحية 35 لدى محكمة الاستئناف بتونس أقرت حكمًا ابتدائيًا كان قد قضى بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مدة عام واحد مع الخطية المالية بألف دينار".

كما قررت المحكمة إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

وذكر موقع القناة أن القضية تتعلق بشكوى رفعت ضد الغنوشي، بتهمة "تمجيد الإرهاب" خلال تأبين أحد قيادات الحركة في جنوب البلاد.