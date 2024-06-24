تونس.. قرار بسجن الغنوشي وإخضاعه للمراقبة الإدارية
قضت محكمة تونسية، اليوم الإثنين، بإقرار حكم أولي بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لعام، وإخضاعه للمراقبة الإدارية بعد انتهاء محكوميته.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، إن "الدائرة الجناحية 35 لدى محكمة الاستئناف بتونس أقرت حكمًا ابتدائيًا كان قد قضى بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مدة عام واحد مع الخطية المالية بألف دينار".
كما قررت المحكمة إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
وذكر موقع القناة أن القضية تتعلق بشكوى رفعت ضد الغنوشي، بتهمة "تمجيد الإرهاب" خلال تأبين أحد قيادات الحركة في جنوب البلاد.
وأوقف الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ"حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية مثل حزبه.
وفي 15 أيار/مايو 2023، حُكم عليه بشكل أولي بالسجن مدة سنة بعد إدانته بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى.