طائرة إسرائيلية تطلق مواد لإطفاء حرائق اندلعت بعد صواريخ من لبنان
طائرة إسرائيلية تطلق مواد لإطفاء حرائق اندلعت بعد صواريخ من لبنانأ ف ب

بعد الهجوم الصاروخي الأكبر على إسرائيل.. واشنطن تدعو لخفض التصعيد

حثّ الجيش الأمريكي على خفض تصعيد التوتر بين إسرائيل ولبنان، وذلك في أعقاب أكبر هجوم صاروخي لميليشيا حزب الله ضد إسرائيل غداة الإعلان عن مقتل أحد قيادييها البارزين في غارة على جنوب لبنان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ: "لا نريد أن نشهد صراعًا إقليميًا أوسع نطاقًا ونريد أن نشهد خفض تصعيد التوتر في المنطقة"، وأضافت أن وزير الدفاع لويد أوستن أثار المسألة خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الثلاثاء.

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وكانت ميليشيا حزب الله أطلقت نحو 100 صاروخ على إسرائيل وهو أكبر عدد من الصواريخ تطلقه في يوم واحد منذ بداية الحرب قبل 8 أشهر، وتوعدت بتصعيد عملياتها ضد إسرائيل.

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