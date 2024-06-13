بعد الهجوم الصاروخي الأكبر على إسرائيل.. واشنطن تدعو لخفض التصعيد

حثّ الجيش الأمريكي على خفض تصعيد التوتر بين إسرائيل ولبنان، وذلك في أعقاب أكبر هجوم صاروخي لميليشيا حزب الله ضد إسرائيل غداة الإعلان عن مقتل أحد قيادييها البارزين في غارة على جنوب لبنان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ: "لا نريد أن نشهد صراعًا إقليميًا أوسع نطاقًا ونريد أن نشهد خفض تصعيد التوتر في المنطقة"، وأضافت أن وزير الدفاع لويد أوستن أثار المسألة خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الثلاثاء.