ما هي المسيّرة "هدهد" التي استعملها "حزب الله" في تصوير الشمال الإسرائيلي؟

نشر "حزب الله" مقطع فيديو ظهرت فيه صور عالية الدقة لميناء حيفا، ومستوطنة الكريوت الإسرائيلية، وما تحتويه من منشآت عسكرية حيوية وحساسة.

وجرى رصد الصور التي نُشرت من قبل الحزب، بعد استطلاع جوي قامت به طائرة مسيّرة، إذ تمكنت من تصوير مستوطنات إسرائيلية، على غرار كريات شمونة، ونهاريا، ومجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل، التي تضم عدة مصانع ومخازن.

وتشير الترجيحات، إلى أن الطائرة من طراز "هدهد 3"، وهي مسيّرة من صناعة إيرانية.

وأُعلن رسميًا عن هذه الطائرة، العام 2015، وأُطلق عليها "هدهد 3"، في معرض منجزات "جامعة شريف الصناعية" في العاصمة طهران.

وتعمل "هدهد 3" بالطاقة الكهربائية، ما يصعب ملاحقتها لعدم إصدارها حرارة أو صوتًا.

والطائرة مصنوعة من هيكل بطول 150 سم، وجناح يبلغ طوله 190 سم.