برئاسة حميدتي.. المجلس الرئاسي في السودان يعقد اجتماعه الأول

عقد المجلس الرئاسي لحكومة السلام في السودان أولى اجتماعاته الرسمية بكامل عضويته، برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وذلك بعد يوم من أداء اليمين الدستورية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المؤسسي.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول متطلبات المرحلة التأسيسية، وتم خلالها تعيين محمد حسن عثمان التعايشي رئيسًا لمجلس الوزراء، إلى جانب مناقشة الملفات الحيوية المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين، الخدمات الأساسية، الأمن والاستقرار، والملف الإنساني.

وفي تصريح عقب الاجتماع، أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد العزيز آدم الحلو، أن اللقاء تناول خارطة الطريق للعمل الرئاسي، والخطط الاستراتيجية لاستكمال هياكل الحكم، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.