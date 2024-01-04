مقتل فلسطيني خلال عمليات للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

كثّف الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عملياته داخل الضفة الغربية؛ ما أوقع قتيلًا فلسطينيًّا متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الظهر، في طمون جنوب طوباس.

وقال شهود عيان من داخل بلدة طمون لمراسل "إرم نيوز"، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة بعدد من الآليات العسكرية وقوات المشاة وبدأوا باقتحام منازل المواطنين والتحقيق مع سكانها ميدانيًّا، فضلًا عن نشر عدد من الجنود القناصة على أسطح البنايات.

وأضافوا أن مواجهات شعبية اندلعت بين المواطنين وجنود الجيش الإسرائيلي؛ ما أدى إلى مقتل أحد الشبّان وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى طوباس الحكومي.

ونفّذ الجيش عددًا من الاقتحامات في مدن وبلدات متفرقة بأنحاء الأراضي الفلسطينية، حيث اقتحم أحياء طولكرم، ومخيميها.