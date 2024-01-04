مقتل فلسطيني خلال عمليات للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
كثّف الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عملياته داخل الضفة الغربية؛ ما أوقع قتيلًا فلسطينيًّا متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الظهر، في طمون جنوب طوباس.
وقال شهود عيان من داخل بلدة طمون لمراسل "إرم نيوز"، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة بعدد من الآليات العسكرية وقوات المشاة وبدأوا باقتحام منازل المواطنين والتحقيق مع سكانها ميدانيًّا، فضلًا عن نشر عدد من الجنود القناصة على أسطح البنايات.
وأضافوا أن مواجهات شعبية اندلعت بين المواطنين وجنود الجيش الإسرائيلي؛ ما أدى إلى مقتل أحد الشبّان وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى طوباس الحكومي.
ونفّذ الجيش عددًا من الاقتحامات في مدن وبلدات متفرقة بأنحاء الأراضي الفلسطينية، حيث اقتحم أحياء طولكرم، ومخيميها.
كما أطلق أعيرة نارية بشكل عشوائي، واعتقل مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في طولكرم بعد اقتحام منزله وتفتيشه. كما داهم عمارة سكنية في الحي الجنوبي للمدينة، وفتش الشقق السكنية فيها، بعد احتجاز سكانها وإخضاعهم للاستجواب، ونشر قناصته على أسطحها.
بالإضافة إلى مداهمة عدد آخر من المنازل في المنطقة، ومنازل أخرى في ضاحيتي ذنابة شرق المدينة وشويكة شمالها. وقامت جرافات الجيش بتجريف وتدمير شوارع وأزقة في بضع مناطق من ضمنها مخيم طولكرم. شملت هذه العمليات البنى التحتية وخطوط المياه، وتدمير واجهات المحال والمنشآت التجارية، وبعض المنازل.
وفي غرب نابلس، اعتقل الجيش شابًّا من بلدة قوصين، بعد مداهمة منزله وتكسيره، كما اعتقل شابًّا، واستولى على مركبة في مسافر يطا جنوب الخليل، كما نفذ اعتقالات واقتحامات مشابهة في كل من بيت ريما، وبلدة قوصين، ومخيم نور شمس، وبيت فوريك وبرقة وقصرة، وجلبون شرقي جنين.
كان الجيش الإسرائيلي، كثّف عملياته في الضفة الغربية بعد الـ7 من أكتوبر الماضي 2023، في أعقاب هجوم نفذته حركة حماس في غزة.