رئيس الأركان الإسرائيلي: حرب غزة "ستستمر لأشهر"
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي أن الحرب المستمرة منذ 81 يوماً في غزة "ستستمر عدة أشهر أخرى".
وقال هليفي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إن أهداف الحرب "ليست سهلة التحقق"، وإنها "ستستمر عدة أشهر أخرى"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يقترب من تفكيك حماس"، إلا أنه استدرك بالقول إنه لا توجد "طريقة سريعة لتفكيك منظمة إرهابية"، متوعداً بالقضاء على قادة حماس.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 75 ألف قتيل وجريح، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن عدد الضحايا في القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى أكثر من 20 ألفاً و915 قتيلاً، إضافة إلى نحو 55 ألف جريح.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده، بينهم ضابطان، وإصابة 9 آخرين، ما يرفع عدد قتلاه إلى 156 منذ التوغل البري في غزة، وإلى أكثر من 480 قتيلاً منذ 7 أكتوبر الماضي.