رئيس الأركان الإسرائيلي: حرب غزة "ستستمر لأشهر"

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 75 ألف قتيل وجريح، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن عدد الضحايا في القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى أكثر من 20 ألفاً و915 قتيلاً، إضافة إلى نحو 55 ألف جريح.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده، بينهم ضابطان، وإصابة 9 آخرين، ما يرفع عدد قتلاه إلى 156 منذ التوغل البري في غزة، وإلى أكثر من 480 قتيلاً منذ 7 أكتوبر الماضي.