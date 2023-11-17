صراع إسرائيل وحماس.. استراتيجيات عسكرية وتحركات دقيقة

يشهد الصراع المستمر بين القوات الإسرائيلية وحماس في غزة تفاعلًا ديناميكيًا للاستراتيجيات العسكرية المستخدمة، مما كشف عن تكتيكات دقيقة يوظفها كلا الجانبين.

وبحسب تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، حققت القوات الإسرائيلية تقدمًا كبيرًا في غزة، واجتمعت مع مقاومة مباشرة محدودة من مقاتلي حماس.

وبينما تم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح من كلا الجانبين، تدعي القوات الإسرائيلية أنها أثرت بشكل كبير على القدرة العملياتية لحماس، وبشكل خاص على عشر كتائب من أصل 24 كتيبة تابعة للحركة.

فهم البنية العملياتية لحماس أمر صعب، فخلافاً للوحدات العسكرية التقليدية، من المرجح أن تتألف كتائب حماس من أعداد أقل مما توجد عادة في التشكيلات الإسرائيلية أو الغربية.