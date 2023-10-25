"عدّاد الموت" في غزة.. عدد الضحايا يتجاوز قتلى 5 حروب سابقة

لم يكن عدّاد الموت في غزة طوال الحروب السابقة يجري بمثل السرعة التي يتصاعد فيها منذ 18 يوماً.

أرقام يومية غير مسبوقة، حتى تجاوز عدد من قضوا في الحرب المستمرة منذ السابع من الشهر الجاري أعداد ضحايا جميع الحروب السابقة في غزة.

أكثر من 6000 شخص سقطوا قتلى خلال الحرب الراهنة، حتى اليوم، مقابل 4180 قتيلاً خلال الحروب الخمسة الكبرى التي شهدها القطاع منذ الانسحاب الإسرائيلي منه عام 2005. حروب كانت إسرائيل هي من يبادر فيها ويختار اسماً لها، إلا أن تحولاً حاسماً شهدته المنطقة في السابع من الشهر الجاري، حين كانت حماس هي من يباغت بعملية تختار اسما لها.