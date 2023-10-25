"عدّاد الموت" في غزة.. عدد الضحايا يتجاوز قتلى 5 حروب سابقة
لم يكن عدّاد الموت في غزة طوال الحروب السابقة يجري بمثل السرعة التي يتصاعد فيها منذ 18 يوماً.
أرقام يومية غير مسبوقة، حتى تجاوز عدد من قضوا في الحرب المستمرة منذ السابع من الشهر الجاري أعداد ضحايا جميع الحروب السابقة في غزة.
أكثر من 6000 شخص سقطوا قتلى خلال الحرب الراهنة، حتى اليوم، مقابل 4180 قتيلاً خلال الحروب الخمسة الكبرى التي شهدها القطاع منذ الانسحاب الإسرائيلي منه عام 2005. حروب كانت إسرائيل هي من يبادر فيها ويختار اسماً لها، إلا أن تحولاً حاسماً شهدته المنطقة في السابع من الشهر الجاري، حين كانت حماس هي من يباغت بعملية تختار اسما لها.
أبرز الحروب
بعد أشهر على الانسحاب الإسرائيلي من غزة في آب/ أغسطس عام 2005، بدأت بوادر سيطرة حماس على القطاع، حين فازت بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، مطلع 2006، وبعد نحو 5 أشهر أعلنت أنها أسرت جندياً إسرائيلياً في عملية عبر الحدود.
وبعد عام على ذلك، فرضت سيطرة عسكرية على القطاع، إثر معارك مع قوات تابعة للسلطة الفلسطينية.
رصاص مصبوب
عملية بدأتها إسرائيل في 27 ديسمبر/ كانون الأول عام 2008 بقصف مباغت تركز بشكل أساسي على مراكز شرطة الحركة، وأدت إلى مقتل 230 فلسطينياً في يوم واحد، بينهم نحو 80 من أفراد الشرطة في الحركة.
ردت حماس بعملية "معركة الفرقان". حرب استمرت 23 يوماً وأسفرت عن مقتل 1417 فلسطينياً، ونحو 13 إسرائيلياً.
عمود السحاب
في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، عام 2012، أطلقت إسرائيل عملية "عمود السحاب"، وردت حماس بعملية "حجارة السجيل"، استمرت 8 أيام وأسفرت عن 177 قتيلاً فلسطينياً، وفيها استخدمت حماس صواريخ بعيدة المدى مصنعة محلياً، لأول مرة في تاريخ الصراع.
الجرف الصامد
بدأتها إسرائيل في 7 تموز عام 2014، بينما أطلقت عليها حماس اسم "العصف المأكول"، وكانت هي الأعلى في عدد القتلى، إذ أسفرت الحرب بعد 51 يوماً عن مقتل 2322 فلسطينياً مقابل 72 إسرائيلياً، بينهم 68 جندياً، وخلالها تمكنت حماس من أسر جندي إسرائيلي.
حارس الأسوار
عملية أطلقتها إسرائيل في أيار عام 2021، وردت حماس بعملية "سيف القدس"، التي جاءت إثر المواجهات في حي الشيخ جراح في القدس، وأسفرت الحرب عن 240 قتيلاً فلسطينياً.
الفجر الصادق
أطلقتها إسرائيل في 5 آب 2022، واستهدفت فيها حركة "الجهاد الإسلامي" بشكل رئيسي، وتمكنت من اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الحركة تيسير الجعبري.
حرب كانت قصيرة نسبياً، إذ استمرت 3 أيام وأسفرت عن مقتل 24 فلسطينياً، إلا أن إسرائيل عزت وقتها أسباب سقوط قتلى فلسطينيين إلى "عمليات إطلاق صواريخ فاشلة" من حركة الجهاد، وهو ما عادت لتكرره منذ أيام بعد قصف استهدف مستشفى "الأهلي المعمداني" في غزة.. قصف أسفر عن سقوط أكثر من 300 شخص، خلال دقائق.