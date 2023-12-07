هيئة الأسرى لـ"إرم نيوز": مئات الغزّيين اختفوا قسريًّا في إسرائيل

اتهم الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، حسن عبد ربه، إسرائيل بإخفاء مئات المعتقلين من قطاع غزة بشكل قسري في سجونها، مشيرًا إلى أن عددًا من سكان القطاع اعتقلوا خلال العمليات الإسرائيلية في غزة.

وقال عبد ربه، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل تخفي قسريًّا مئات المعتقلين من الرجال والنساء في سجون مجهولة"، لافتًا إلى أنه من غير المعروف عددهم أو حتى ظروف اعتقالهم لدى الجانب الإسرائيلي".

وأوضح عبد ربه، أن "إسرائيل نفذت اعتقالات عشوائية داخل مدينة غزة وعلى الحدود الشرقية للقطاع، وأيضًا على الحاجز الأمني لديها جنوب المدينة؛ ما أسفر عن اعتقال مئات الرجال والنساء".

وقال: "إن الاعتقالات الإسرائيلية كانت عشوائية، وهناك عدد من السكان تم اعتقالهم لساعات والتحقيق معهم ثم الإفراج عنهم، وبعض آخر، تم نقلهم لجهاز الشاباك الإسرائيلي للتحقيق وما زالت ظروف اعتقالهم مجهولة".

وأشار إلى أن "إسرائيل لا تسمح للسلطات الفلسطينية أو الصليب الأحمر الدولي بزيارة هؤلاء المعتقلين أو معرفة مكان أو ظروف اعتقالهم، كما إن المحاكم الإسرائيلية رفضت أكثر من طلب بهذا الشأن".