"لا تعكس موقفنا".. جنوب السودان تنفي تقارير عن تهجير الغزيين

أصدرت وزارة الخارجية في جنوب السودان، اليوم الأربعاء بيانًا تنفي فيه "بشدة" التقارير الإخبارية المتداولة بشأن مباحثات بين جوبا وتل أبيب لتهجير الفلسطينيين إليها.

ونفت الوزارة، "بشدة التقارير الإعلامية الأخيرة التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان تجري محادثات مع دولة إسرائيل بشأن توطين الفلسطينيين من غزة في جنوب السودان".

وأضافت أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".

وتابعت: "لذلك، تحث الوزارة جميع وسائل الإعلام على توخي العناية الواجبة والتحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية قبل نشرها".

وأمس الثلاثاء، قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية وصحف عبرية، إن إسرائيل تجري محادثات مع دولة جنوب السودان حول إمكانية “نقل” فلسطينيي قطاع غزة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وذلك ضمن مخطط التهجير القسري الذي تطمح إليه تل أبيب برعاية أمريكية، لكنه يواجه رفضًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا واسعًا، لانتهاكه القانون الدولي والإنساني.