آدم بويلر: أصبحت أكثر تفاؤلًا بشأن التوصل إلى اتفاق في غزة

قال المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بويلر، إنه أصبح أكثر تفاؤلًا مما كان عليه، متمنيًا أن تتحرك حماس للوصول إلى اتفاق مع إسرائيل.

وأضاف بويلر لـ"سي أن أن" أنه "بعد أن هزمت إسرائيل إيران، هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في غزة، وإسرائيل ترغب فيه".

وأردف: "حماس صارمة للغاية، عُرضت عليها عروض كثيرة كان ينبغي عليها قبولها، وحان الوقت لإطلاق سراح الرهائن".

وتابع: "أنا أكثر تفاؤلًا مما كنت عليه، ما أود رؤيته الآن هو أن تتخذ حماس إجراءً، إذا لم تفعل ذلك، فستتخذ إسرائيل إجراءً عسكريًا".

أخبار ذات علاقة "إنهاء الحرب".. انفتاح إسرائيلي مفاجئ في المفاوضات مع حماس

وشهدت المفاوضات المعقدة بين إسرائيل وحركة "حماس"، تطورًا استثنائيًا مفاجئًا، بعد موافقة تل أبيب على إدراج "إنهاء الحرب" على غزة ضمن ملفات المناقشات الجارية في الدوحة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس السبت، عن انفتاح إسرائيلي يتم الحديث عنه للمرّة الأولى، بشأن التفاوض حول "إنهاء الحرب" الدائرة في قطاع غزة مع حركة "حماس".

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول سياسي مشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار والرهائن قوله إن "إسرائيل طرحت للمرة الأولى إمكانية إنهاء الحرب في غزة في محادثاتها مع حماس".