توغّل إسرائيلي وإقامة حاجز في قرية الأصبح جنوب القنيطرة
توغّل إسرائيلي في قرية الأصبح جنوب القنيطرة السورية

قوات إسرائيلية على الحدود السورية المصدر: ا ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 9:35 م

 

توغلت قوة إسرائيلية، ليل الثلاثاء الاربعاء، برتل عسكري يضم 16 آلية في قرية الأصبح بريف القنيطرة، حيث أقام الجيش حاجزًا مؤقتًا وقام بتفتيش عدد من المنازل، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة، وفقا لتلفزيون سوريا.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات  الإسرائيلية قصفت، في وقت سابق الثلاثاء، موقع سرية الطواحين شرق بلدة بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي بخمس قذائف، وهو أحد المواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها قوات النظام السابق.

وجاء القصف تزامنًا مع دوي انفجارات داخل الجولان السوري المحتل، ناجمة عن تدريبات عسكرية تنفذها القوات الإسرائيلية هناك.

وأفادت مصادر سورية، الأربعاء الماضي، بوجود تحركات وحشودات عسكرية للجيش الإسرائيلي في منطقة الجولان السورية، لم تتضح طبيعة الهدف من ورائها.

