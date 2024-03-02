حماس تتهم أمريكا وإسرائيل بمحاولة إفشال حوار موسكو

اتهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، السبت، الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة إفشال حوار موسكو عبر التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، لإعاقة الفصائل الفلسطينية عن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي ترعاها موسكو.

وقال أبو مرزوق لوكالة "ريا نوفوستي"، إن "قيادة حماس لا ترى خلافات لا يمكن التغلب عليها مع الفصائل الأخرى لتشكيل حكومة موحدة في فلسطين".

وردا على سؤال حول طبيعة الخلافات ومدى استعصائها، أوضح أبو مرزوق أن "الخلافات قابلة للتجاوز، ونأمل أن نتمكن من التغلب على كل الصعوبات، المشكلة الرئيسة هي التدخل الخارجي للولايات المتحدة وإسرائيل في الشؤون الفلسطينية وجميع الأهداف التي لم نتمكن من الاتفاق عليها في مفاوضاتنا على وجه التحديد هي بسبب هذا التدخل".

وأضاف أن "هناك بعض الخلافات حول تشكيل الحكومة، لذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع من أجل الاتفاق مع الجميع على الشكل وكيفية القيام بذلك، وإضفاء طابع رسمي على اتفاقنا"، مؤكدا أن "الفصائل الفلسطينية في موسكو اتفقت على مواصلة المفاوضات."

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك بالفعل اتفاق حول متى وأين يمكن أن يعقد مثل هذا الاجتماع، أفاد بأن "ذلك يجب أن يحدث في المستقبل القريب، فالبيان الختامي يفيد بأن هذا سيكون في موسكو وربما يكون في مكان آخر، لكن هناك احتمال أن يكون ذلك في موسكو، وقد دعانا وزير الخارجية الروسي لمواصلة هذه المفاوضات في موسكو، والنقطة الرئيسة للمناقشة هي آلية تشكيل الحكومة ومسؤوليتها".

وختم مرزوق حديثه بالقول، "سنواصل هذه المفاوضات من أجل تشكيل حكومة وطنية وحل المشاكل الأخرى التي تستحق الاهتمام والمناقشة، لذلك، ستتم مناقشة مسألة تشكيل الحكومة في الاجتماع المقبل".