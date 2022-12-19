الأمن الأردني يؤكد "تصفية" قاتل العميد الدلابيح

أكدت السلطات الأمنية في الأردن، مساء الإثنين، تصفية قاتل ضابط كبير قضى خلال تصديه لأعمال عنف في محافظة معان جنوبي المملكة، ليل الخميس/الجمعة.

وقُتل نائب مدير شرطة معان العميد عبد الرزاق الدلابيح، خلال تعامل قوة أمنية مع ما وصفها بيان صادر عن الأمن العام حينها مع "مجموعة مخربين" في منطقة الحسينية بمحافظة معان، بالتزامن مع احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.

وصباح الإثنين، أعلن الأمن الأردني، مقتل 3 من أفراده وإصابة آخرين، بعد مداهمة خلية مسؤولة عن إطلاق النار على الدلابيح في محافظة معان؛ ما أدى إلى مقتل أحد المشتبه بهم واعتقال 9.