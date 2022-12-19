الأمن الأردني يؤكد "تصفية" قاتل العميد الدلابيح
أكدت السلطات الأمنية في الأردن، مساء الإثنين، تصفية قاتل ضابط كبير قضى خلال تصديه لأعمال عنف في محافظة معان جنوبي المملكة، ليل الخميس/الجمعة.
وقُتل نائب مدير شرطة معان العميد عبد الرزاق الدلابيح، خلال تعامل قوة أمنية مع ما وصفها بيان صادر عن الأمن العام حينها مع "مجموعة مخربين" في منطقة الحسينية بمحافظة معان، بالتزامن مع احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
وصباح الإثنين، أعلن الأمن الأردني، مقتل 3 من أفراده وإصابة آخرين، بعد مداهمة خلية مسؤولة عن إطلاق النار على الدلابيح في محافظة معان؛ ما أدى إلى مقتل أحد المشتبه بهم واعتقال 9.
وقال "الأمن العام" في بيان جديد إن "كافة التحقيقات والأدلة الجرمية ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة، أكدت أن الإرهابي المقتول في المداهمة، صباح اليوم الإثنين، هو ذاته مطلق النار وقاتل الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح".
وأضاف البيان أن "كافة المعلومات التي تم التوصل إليها بينت وجود اتفاق جنائي إرهابي قام بتدبيره أفراد الخلية بأن يقوم كل منهم بالدور المطلوب منه".
وأوضح أن مجموعة من الخلية "قامت مساء يوم الخميس الماضي بإشعال الإطارات في الشارع العام وإغلاقه، فيما أسند للإرهابي المقتول وشقيقه الأكبر مهمة إطلاق النار باتجاه رجال الأمن العام فور وصولهم للتعامل مع أعمال الشغب، وهو ما تم تنفيذه على أرض الواقع، وتطابق مع كافة المعطيات والأوصاف والمواقع في مسرح الجريمة".
وأكد بالقول: "تطابق السلاح الذي استخدمه الإرهابي، اليوم الإثنين، خلال المداهمة التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء من رجال الأمن العام وخمس إصابات، مع العينات الملتقطة من مسرح جريمة استشهاد العميد الدلابيح، بعد مضاهاتها فنيا لدى المختبر الجنائي من خلال الفحوصات الفنية التي لا تدع مجالا للشك، والتي أثبتت أنه ذات السلاح المستخدم في حادثة استشهاد الدلابيح".
وأشار الأمن العام الأردني إلى أن "القوة الأمنية التي نفذت المداهمة صباح اليوم، كانت على قدر عالٍ من التأهيل والكفاءة وعملت لساعات طويلة لإلقاء القبض على كافة الأشخاص المطلوبين، وتحييد القاتل في ظروف معقدة رافقت المداهمة".
ولفت إلى أن "القاتل حاول استغلالها بوجوده في منطقة سكنية وتنقله بين منازل متلاصقة بداخلها أطفال ونساء، إضافة إلى محاولة مجاورين لإعاقة عمل القوة، وتعطيلها حتى استطاعت القوة تحييده وعزله وقتله، بالرغم من إطلاقه النار باتجاهها بكثافة واستعداده بكميات كبيرة من الذخيرة".