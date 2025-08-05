وسط توتر وتحشيد.. خروقات جديدة تهدد وقف إطلاق النار في السويداء

أكدت مصار ميدانية تسجيل خروقات لوقف إطلاق النار في ريف السويداء جنوبي سوريا، مشيرة إلى أن مجموعات مسلحة استهدفت بنيرانها بلدة عتيل والسجن المدني من مناطق تمركزها في منطقة المنصورة.

وقالت المصادر إن بلدة عرى تعرضت هي الأخرى لقصف بالهاون الليلة الماضية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وكشف المرصد عن مقتل 9 أشخاص في الـ24 ساعة الماضية إثر الخروقات، هم: 4 من الفصائل الدرزية و 5 من قوات الأمن السوري، مشيرا إلى أن مسلحين تابعين للفصائل الدرزية استهدفوا نقاطا أمنية وعسكرية في السويداء.

ويسود توتر أمني في السويداء، في ظل هدنة هشة بين القوات الحكومية والفصائل الدرزية، وتحشيد من قبل الطرفين.

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وارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في السويداء منذ 13 يوليو الماضي إلى 1520 قتيلا.

في الإطار ذاته، عادت حركة مرور المواطنين عبر مدينة السويداء السورية، دخولاً وخروجاً، إلى طبيعتها، عبر معبر "بصرى الشام" في ريف درعا الشرقي.

جاء استئناف حركة المرور من وإلى السويداء بعد إغلاق من قبل وزارة الداخلية استمر 24 ساعة لأسباب أمنية حفاظاً على سلامة المدنيين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

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وذكر الدفاع المدني السوري في منشور عبر "فيسبوك" أن "22 عائلة غادرت بشكل إفرادي من محافظة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني، تضم 91 مواطنًا بينهم نساء وأطفال قُدمت لهم المساعدة وتم تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها بأمان".

وأضاف بيان الدفاع المدني السوري أن "34 عائلة تضم 104 مواطنين عائدين إلى محافظة السويداء دخلت عبر معبر بصرى الشام الإنساني".