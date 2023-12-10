"الأونروا": تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم شرعن لإسرائيل مهاجمة غزة
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، خوَّل للمجتمع الدولي التسامح مع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وأضاف لازاريني، أن وكالة الأونروا على وشك الانهيار في غزة.
وأشار إلى الحاجة لإقرار وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء "الجحيم على الأرض" في غزة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قالت إن تصريحاتٍ لِوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حول الفلسطينيين "دعوة لارتكاب جرائم حرب".
غالانت، صرح بعد أيام قليلة من هجوم الـ7 من أكتوبر: "نفرض حصارًا كاملًا على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك".
المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مركزًا لها، وصفت في تدوينة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تصريحات غالانت بـ "المقززة".