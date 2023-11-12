تواصل الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي

استمرت المواجهات بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، اليوم الأحد، بينما فتحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) تحقيقًا بعد إصابة أحد أفرادها بالرصاص.

ونفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على منطقة تقع بيت بلدتي طبريخا ومروحين في القطاع الغربي، كما أغارت مسيّرة على منطقة تل النحاس قرب أحد المطاعم في القطاع الشرقي.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الضوئية الحارقة أطراف بلدة شبعا، ومرتفعات حلتا، ونواحي كفرشوبا، كما طال القصف أطراف بلدات عدة في القطاعين الغربي والأوسط، وتساقطت القذائف الحارقة على مروحين والضهيرة والبستان ورامية وبيت ليف ويارون.