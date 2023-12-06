قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بعد اصطدام شاحنة حاويات بجسر

قال المتحدث باسم هيئة قناة السويس المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بعد تعطل دفة سفينة الحاويات (وان أورفيوس) إثر اصطدامها بجسر.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن قناة القاهرة الإخبارية إن الملاحة في قناة السويس الجديدة من ناحية الشرق توقفت اليوم الأربعاء، بعد اصطدام شاحنة حاويات بجسر.

وقالت الهيئة إن قناة السويس تتعامل مع توقف القناة الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات بـ"كوبري منسي".

وقناة السويس واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم وأقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

ويمر ما يقرب من 12% من التجارة العالمية عبر القناة. وخلال رياح عاتية في عام 2021، جنحت سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن بالقناة، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين لستة أيام وتعطيل التجارة العالمية.