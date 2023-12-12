هل تؤثر الخلافات بين بايدن ونتنياهو على مسار الحرب في غزة؟

وقال بايدن خلال الحفل إنه "يحب نتنياهو، ولكنه لا يتفق معه"، ونقلت عنه صحيفتا "معاريف" و"يسرائيل هايوم" القول: "بيبي (نتنياهو)، أحبك ولكنني لا أتفق معك في أي شيء لعين كان عليك قوله"، كما أشار إلى أن نتنياهو في "موقف صعب"، وذكر أن لديه خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية.

وتعدّ مشاركة بايدن في حفل إضاءة الشموع احتفالًا بالعيد اليهودي في حد ذاته، رسالة باستمرار دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل، وهو إجراء روتيني يندرج تحت إطار العلاقات العامة، لكسب ود اللوبي الداعم لإسرائيل، في وقت يواجه فيه بايدن أزمة كبيرة وانتقادات، لا سيما عقب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، ضد وقف إطلاق النار.

وخلال الحفل، أكد بايدن على استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل والذي "لا يتزعزع"، وقال: "لو لم تكن إسرائيل موجودة، لم يكن هناك يهودي واحد آمن"، متعهدًا باستمرار الدعم لإسرائيل إلى أن تقضي على حماس، ولكنه حذر من أن الرأي العام سيتغير بصورة يمكنها أن تؤثر على أمن إسرائيل.

خلافات عميقة

ووجدت الصحيفة الإسرائيلية تفسيرًا لطبيعة الخلافات بين بايدن ونتنياهو، وتبَّين أنها أعمق بكثير من الانطباعات التي تركتها كلمات بايدن خلال الحفل؛ إذ أشارت، اليوم الثلاثاء، إلى أن بايدن "من شأنه أن يقوض نجاح إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب الدائرة في غزة".

وذكرت أن الأفكار السائدة في إدارة بايدن، بشأن الوضع في قطاع غزة عقب الحرب، والملف الفلسطيني بصفة عامة، لا تتطابق على الإطلاق مع الأهداف الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الإسرائيلي السابق زَلمان شوفال، أن فريقًا من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع "البنتاغون" والبيت الأبيض، يعمل على وضع رؤية لمستقبل قطاع غزة، تقوم على أساس عودة السلطة الفلسطينية "المُعدَّلة" للسيطرة على القطاع.

إشكاليات عديدة

وأشار إلى أن مصطلح " المُعدَّلة" يحمل قدرا كبيرا من الغموض، ولا يلبي تطلعات إسرائيل، وأنه على الرغم من مشاركة السفير الأمريكي السابق في تل أبيب، دان شابيرو في وضع الرؤية، إلا أن هذا الفريق يتغاضى عن إشكاليات عديدة ويرد على مخاوف تل أبيب بأن عودة السلطة "ستكون تدريجية"، من دون إبلاغ إسرائيل بالجدول الزمني والشروط.