هل تؤثر الخلافات بين بايدن ونتنياهو على مسار الحرب في غزة؟
سلَّط الإعلام العبري الضوء على التصريحات، التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدى مشاركته، ليل الاثنين الثلاثاء، في حفل استقبال لإضاءة الشموع احتفالًا بعيد "حنوكا" اليهودي، والذي تحدث خلاله عن خلافاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولم يذكر بايدن طبيعة الخلافات مع نتنياهو، ولكن صحيفة "معاريف" وجدت تفسيرًا، على لسان الدبلوماسي السابق زَلمان شوفال، الذي حذر من أن سياسة بايدن "تتسبب في تقويض نجاح إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، ولا تتسق مع الرؤية الإسرائيلية".
وقال بايدن خلال الحفل إنه "يحب نتنياهو، ولكنه لا يتفق معه"، ونقلت عنه صحيفتا "معاريف" و"يسرائيل هايوم" القول: "بيبي (نتنياهو)، أحبك ولكنني لا أتفق معك في أي شيء لعين كان عليك قوله"، كما أشار إلى أن نتنياهو في "موقف صعب"، وذكر أن لديه خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية.
وتعدّ مشاركة بايدن في حفل إضاءة الشموع احتفالًا بالعيد اليهودي في حد ذاته، رسالة باستمرار دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل، وهو إجراء روتيني يندرج تحت إطار العلاقات العامة، لكسب ود اللوبي الداعم لإسرائيل، في وقت يواجه فيه بايدن أزمة كبيرة وانتقادات، لا سيما عقب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، ضد وقف إطلاق النار.
وخلال الحفل، أكد بايدن على استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل والذي "لا يتزعزع"، وقال: "لو لم تكن إسرائيل موجودة، لم يكن هناك يهودي واحد آمن"، متعهدًا باستمرار الدعم لإسرائيل إلى أن تقضي على حماس، ولكنه حذر من أن الرأي العام سيتغير بصورة يمكنها أن تؤثر على أمن إسرائيل.
خلافات عميقة
ووجدت الصحيفة الإسرائيلية تفسيرًا لطبيعة الخلافات بين بايدن ونتنياهو، وتبَّين أنها أعمق بكثير من الانطباعات التي تركتها كلمات بايدن خلال الحفل؛ إذ أشارت، اليوم الثلاثاء، إلى أن بايدن "من شأنه أن يقوض نجاح إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب الدائرة في غزة".
وذكرت أن الأفكار السائدة في إدارة بايدن، بشأن الوضع في قطاع غزة عقب الحرب، والملف الفلسطيني بصفة عامة، لا تتطابق على الإطلاق مع الأهداف الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الإسرائيلي السابق زَلمان شوفال، أن فريقًا من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع "البنتاغون" والبيت الأبيض، يعمل على وضع رؤية لمستقبل قطاع غزة، تقوم على أساس عودة السلطة الفلسطينية "المُعدَّلة" للسيطرة على القطاع.
إشكاليات عديدة
وأشار إلى أن مصطلح " المُعدَّلة" يحمل قدرا كبيرا من الغموض، ولا يلبي تطلعات إسرائيل، وأنه على الرغم من مشاركة السفير الأمريكي السابق في تل أبيب، دان شابيرو في وضع الرؤية، إلا أن هذا الفريق يتغاضى عن إشكاليات عديدة ويرد على مخاوف تل أبيب بأن عودة السلطة "ستكون تدريجية"، من دون إبلاغ إسرائيل بالجدول الزمني والشروط.
وتريد إسرائيل من النواحي العسكرية، وفق ما أكده شوفال، إدارة عسكرية إسرائيلية للقطاع لفترة انتقالية، بينما تريد الإدارة الأمريكية نشر قوات دولية إلى أن تؤهَّل السلطة للعودة، واستشهد بمقولة أخبره بها مسؤول أمريكي يعمل على هذا الملف بأن واشنطن "تريد أن ترى في غزة منظومة أمنية فلسطينية".
وتابع أن الأمر لا يرضي تطلعات إسرائيل ولا سكان المستوطنات في الغلاف، كما تخشى إسرائيل ما يردده الرئيس الأمريكي بشكل مستمر، بأنه لن يقبل إقامة منطقة عازلة أمنية قرب حدود إسرائيل من داخل القطاع.
وأضاف: "هذا الموقف يُعمق مخاوف سكان غلاف غزة الذين يعتزمون العودة إلى ديارهم".
وأعرب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، عن قلقه إزاء تلميحات بايدن بشأن الموعد النهائي للحرب؛ لأنه من النواحي العسكرية سيحمل تداعيات سلبية للغاية على تحقيق الأهداف.
ونبَّه إلى أنه على الرغم من أن إدارة بايدن تمنح إسرائيل بالفعل مساعدات عسكرية وغطاءً سياسيًا حيويًا للحرب الحالية، لكن في الصورة العامة، تدرك واشنطن مدى المخاطر التي تشكلها إيران على إسرائيل، وكون طهران جزءا من محور معاد للغرب بقيادة روسيا والصين، لكنها في هذا الصدد لا تعمل بالشكل المناسب وتفضل احتواء الموقف.
المصدر: صحيفة "معاريف" الإسرائيلية