بـ"الحارس القضائي".. الحوثيون يسطون على القطاع الخاص في اليمن

تجدد الحديث في اليمن عن سطو ميليشيا الحوثي، من خلال ما يسمى بـ"الحارس القضائي"، على ممتلكات اليمنيين، وتهديد رأس المال الوطني في البلد، عقب سيطرة الميليشيا على اثنتين من كبريات شركات صناعة الأدوية في اليمن، خلال الشهر الجاري.

وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين استولوا عبر "الحارس القضائي" السابق، منذ العام 2018، على نحو 13% من أرباح "الشركة الدوائية الحديثة" و"الشركة العالمية لصناعة الأدوية"، بحجة أنها أرباح تعود لمساهمين أصدرت "المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء، ضدهم أحكامًا قضائية، من بين 1223 يمنيًا مناهضًا ومعارضًا للميليشيا.

وبحسب المعلومات، فإن "الحارس القضائي" الجديد المدعو "العميد صالح دبيش"، أضاف أسماء لمساهمين آخرين في الشركتين، وهو ما تم رفضه، لتبدأ اتهامات أخرى لإدارة الشركتين، انتهت باقتحامهما في صنعاء قبل أسبوعين، ومداهمة فروعهما في محافظات أخرى، واختطاف 6 من مديريها وموظفيها، بشكل تعسفي وغير قانوني.

ومنذ إنشاء "الحارس القضائي" في مارس/ آذار 2018 وحتى ديسمبر كانون الأول 2021، كان الحوثيون قد استولوا على ما يزيد على 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى في صنعاء، من خلال إدارتها أو مصادرتها أو فرض حراسة عليها، طبقًا لتقرير سابق صادر عن "منظمة سام الحقوقية"، إضافة إلى العقارات وممتلكات المواطنين في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

تجربة "الخميني"

يقول وكيل وزارة العدل لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فيصل المجيدي، إن الحوثيين نقلوا تجربة الخميني الذي أسس في العام 1989 "لجنة تنفيذ أمر الإمام"، لمصادرة أموال الشاة والمعارضين الإيرانيين، إلى اليمن عبر "الحارس القضائي"، بعد محاولات عديدة قام بها الحوثيون للسيطرة على أموال المعارضين، وتحديدًا العقارات.