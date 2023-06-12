ما مصير المبعوث الأممي فولكر بيرتس في السودان؟
أثار طلب قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، ووزارة الخارجية السودانية، من الأمم المتحدة استبدال مبعوث السودان فولكر بيرتس، وإبلاغها بأنه شخص غير مرغوب فيه، ردود فعل واسعة، خاصة بعد رفض الأمم المتحدة الخطوة، ليبقى مصير الرجل مجهولًا بين العودة لمزاولة مهامه من جديد من داخل البلاد، أو الابتعاد عن الشأن السوداني.
بدأ الجدال بمطالبة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش اختيار بديل لمبعوثه الخاص في السودان فولكر بيرتس، كما دعا السودان عبر وزارة الخارجية إثيوبيا والاتحاد الأفريقي إلى عدم التعاون مع المبعوث الأممي فولكر بيرتس.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصًا "غير مرغوب فيه" أمر "يتنافى" ومبادئ الأمم المتحدة، و"لا يمكن تطبيقه"، لافتًا إلى أن صفة الألماني فولكر بيرتس "لم تتبدل".
وقال ستيفان دوغاريك إن "صفة السيد بيرتس لم تتبدل راهنًا، ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي"، في إشارة إلى "الثقة المطلقة" التي عبر عنها أنطونيو غوتيريش تكرارًا حيال موفده إلى السودان.
مطالبة حكومية
ويرى القيادي في ائتلاف الحرية والتغيير - المجلس المركزي، عروة الصادق، أن مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس موظف أممي ضمن بعثة طالبت بها الحكومة الانتقالية في خطاب وجهته للأمم المتحدة، تضمن المطالبة بإرسال بعثة سياسية لدعم الانتقال الديمقراطي.
وقال الصادق: "معلوم أنه يحق للسودان الاحتجاج على الدبلوماسيين ورفض تواجدهم على أراضيه، والتصريح بأنه شخص غير مرغوب فيه، لكن الاعتراض على موظف أممي لا يتم عبر إعلانه هكذا، وإنما بالتفاوض والحوار حول الأمر بطلب يودع لدى الجمعية العامة، ومناقشة في الأروقة حال تمسك الأمين العام بموفده".
وأضاف الصادق في حديث لـ"إرم نيوز"، أن قيادة الجيش أتبعت خطاب شكواها ضد فولكر بخطوة إجرائية دون الركون للتواصل والحوار وطلب جلسة لمناقشة الأمر، وإلى ذلك الوقت سيظل فولكر ممارسًا لعمله ورئيسًا للبعثة من مقر إقامته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويستقي تقاريره من طواقمه العاملة في البلاد.
وغادر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في أيار/مايو الماضي مدينة بورتسودان شرق السودان إلى نيويورك، وفق ما ذكره الحساب الرسمي للأمم المتحدة على "فيسبوك".
وقدَّم "فولكر" فور وصوله نيويورك تقريرًا لمجلس الأمن بشأن الحرب في السودان.
وواجه "فولكر" احتجاجات متكررة على وجوده مع أنصار النظام السوداني السابق، برئاسة عمر البشير، أمام مقر البعثة الأممية في الخرطوم.
حرب كلامية
ويشير القيادي في المؤتمر الشعبي، عبدالعال مكين، إلى أن الأمم المتحدة لها ميثاق تعاهدت عليه جميع الدول المنضوية تحت لوائها، لذلك يختلف عمل بعثات الأمم المتحدة في الدول عن عمل البعثات الدبلوماسية التي تعودت بعض الدول على الاعتراض على ممثليها الدبلوماسيين ومنع دخولهم أراضيها.
واعتبر مكين في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الموقف الآن يختلف عما طالبت به حكومة السودان برفضها لفولكر، لكون الطلب يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الأمم المتحدة.
وقال: "على حكومة السودان أن تتعامل مع الأمم المتحدة بشكل تعاوني وتشاركي بدلًا من الصراع ومحاولة كسب حرب كلامية لا فائدة منها".
وتلقى فولكر قبل مغادرته السودان، تهديدات بالطرد من مدينة بورتسودان من قبل "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة"، وإمهاله 72 ساعة لمغادرة المدينة، التي ذهب إليها بعد اندلاع المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، في 15 نيسان/أبريل الماضي.
وسبق أن أعلن "فولكر" تلقيه تهديدات بالقتل بالتزامن مع تقدم في محادثات جرت بين عسكريين ومدنيين حول الاتفاق السياسي الإطاري.
ويعترض قادة مجتمع وسياسيون على وجود بيرتس في السودان، إذ يرون أنه "ساهم بشكل كبير في تأجيج الصراع القائم بالبلاد، وتدخل بشكل سافر في الشأن الداخلي السوداني".
تجارب مماثلة
ويؤكد القيادي بحركة العدل والمساواة، حسن إبراهيم فضل، أن المنظومة الدولية لا تستطع عمليًا فرض فولكر على السودان، مشيرًا إلى أن هنالك تجارب كثيرة في أزمات مماثلة.
وقال: "فولكر نفسه رفضته الدولة السورية وأيضًا السودان طردت يان برونك".
وأشار فضل في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن عمل البعثة يتطلب أطرافًا متعاونين، لكن في الحالة السودانية واقعيًا فولكر أصبح جزءًا من الأزمة.
وقال إن هناك قطاعًا عريضًا من الشعب السوداني يعتقد أن "فولكر" منحاز لبعض الأطراف وتسبب في اندلاع الحرب.