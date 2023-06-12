ما مصير المبعوث الأممي فولكر بيرتس في السودان؟

أثار طلب قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، ووزارة الخارجية السودانية، من الأمم المتحدة استبدال مبعوث السودان فولكر بيرتس، وإبلاغها بأنه شخص غير مرغوب فيه، ردود فعل واسعة، خاصة بعد رفض الأمم المتحدة الخطوة، ليبقى مصير الرجل مجهولًا بين العودة لمزاولة مهامه من جديد من داخل البلاد، أو الابتعاد عن الشأن السوداني.

بدأ الجدال بمطالبة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش اختيار بديل لمبعوثه الخاص في السودان فولكر بيرتس، كما دعا السودان عبر وزارة الخارجية إثيوبيا والاتحاد الأفريقي إلى عدم التعاون مع المبعوث الأممي فولكر بيرتس.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصًا "غير مرغوب فيه" أمر "يتنافى" ومبادئ الأمم المتحدة، و"لا يمكن تطبيقه"، لافتًا إلى أن صفة الألماني فولكر بيرتس "لم تتبدل".

وقال ستيفان دوغاريك إن "صفة السيد بيرتس لم تتبدل راهنًا، ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي"، في إشارة إلى "الثقة المطلقة" التي عبر عنها أنطونيو غوتيريش تكرارًا حيال موفده إلى السودان.