بعد تغطيتها لـ"طوفان الأقصى".. "رويترز" تنفي علمها مسبقا بالهجوم

نفت مؤسسة رويترز الدولية للأنباء، اليوم الخميس في بيان، أي تلميح إلى أنها كانت على علم مسبق بالهجوم الذي شنته حركة حماس على مدنيين وجنود إسرائيليين في السابع من أكتوبر.

جاء ذلك، ردًّا على تقرير لمنظمة "أونست ريبورتينج".

وقالت رويترز "نحن على علم بتقرير منظمة أونست ريبورتينج والاتهامات الموجهة لاثنين من المصورين المستقلين، ساهما في تغطية رويترز لهجوم السابع من أكتوبر".