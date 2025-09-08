ماذا تضمنت رسالة "التحذير الأخير" التي بعثها ترامب إلى حماس؟

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، "رسالة تهديد" هي الثالثة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى حركة "حماس"، ولكنه ميزها عن سابقاتها بوصفه إياها بأنها "التحذير الأخير" منه للحركة.

ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه في منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، تضمنت "التحذير الأخير" الموجه لحركة "حماس"، والذي يأتي بعد يومين من وعده للحركة بأن "أموراً كثيرة ستتحسن في حال سلمت جميع الرهائن".

وكتب ترامب في رسالة الأخيرة: "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب! لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضاً".

وأضاف ترامب: "لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وردّت الحركة على ترامب، في بيان لها، أكدت من خلاله موقفها الأخير الذي أعلنته قبل أيام وجددت التأكيد عليه، الأحد، بأنها مستعدة لبدء التفاوض بشكل فوري.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها تقوم حالياً بدراسة وبحث عدة أفكار أمريكية قدمت عبر الوسطاء، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه مبعوث ترامب بتكثيف الجهود خلف الكواليس من أجل دفع عجلة المفاوضات.

وكان ترامب قد أعرب، في وقت سابق، عن اعتقاده أن من بين الرهائن العشرين الأحياء، المحتجزين لدى حماس، قد يكون هناك من قتلوا مؤخراً.

وقال: "هذا ما أسمعه. آمل أن يكون ذلك خطأ، لكن في هذه المفاوضات هناك أكثر من 30 جثة"، على حد تعبيره.