خلال ثوانٍ قليلة.. صاروخ إسرائيلي يحول حياة شقيقتين لمأساة

ولولا صراخ الأم وزوجها وابنتيهما لما تمكن أحد من الجيران من الوصول إليهم أو إنقاذهم من تحت الأنقاض، واصفةً مشهد إنقاذ العائلة بالأعجوبة، خاصة وأن المنزل انهار فوق رؤوسهم، والركام كان في كل مكان.

وأضافت: "كانت جراحي أنا وزوجي طفيفة، أما ابنتانا فأصيبتا بجراح خطيرة ومنعتا من الحركة، انهارت حياتنا في لحظة وتغيرت ملامحها للأبد"، متابعةً: "ما الذنب الذي اقترفناه لنلقى هذا الجزاء القاسي".

وبينت أن "وضع ابنتيها صعب للغاية وهي الآن تسعى مع زوجها لتحويلهما للخارج من أجل تلقي العلاج"، قائلةً: "كلي أمل أن أنجح في إخراجهما من قطاع غزة للخارج، وأن يتم علاجهما خاصة وأنهما لا تتلقيان الرعاية الصحية الملائمة بغزة".

واستكملت: "ابنتاي لم تحصلا على الرعاية الصحية، وكل ما حصلتا عليه فقط مسكنات، ولدي أمل أن تعودا للحياة مجددًا وأن يكون الوضع كما كان في السابق"، مطالبةً بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

مأساة جديدة

وقالت سماح محسن، إحدى الفتاتين المصابتين بالشلل: "لا أتذكر ما حدث لي ولم أشعر بنفسي إلا وأنا بالمستشفى لا أقوى على الحراك وخاصة في الجزء السفلي من جسدي"، مضيفةً: "الحرب غيرت حياتي للأبد ودمرت مستقبلي".