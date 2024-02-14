سوليفان يتعهد بتوفير قدرات لإسرائيل "للدفاع عن نفسها"
تعهد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها، بعد تمرير مجلس الشيوخ حزمة المساعدات، مطالبا تل أبيب السماح بإدخال شحنة طحين إلى غزة مولتها الولايات المتحدة.
ونقلت رويترز عن سوليفان، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن هدف واشنطن هو البدء بوقف إطلاق نار مؤقت. وأضاف: "نبحث كل الخطوات مع شريكتنا إسرائيل. ما يهمنا هو هزيمة حماس وأن يعم الأمن والاستقرار في إسرائيل."
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن بلاده تعمل من أجل إيجاد طرق لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال سوليفان إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل الوفاء بتعهداتها للسماح لشحنة من الطحين (الدقيق) بالدخول إلى غزة.
وجاء رد سوليفان على سؤال عن تقرير لأكسيوس، أمس الثلاثاء، ورد فيه أن الحكومة الإسرائيلية تعرقل دخول شحنة طحين بتمويل أمريكي إلى القطاع.