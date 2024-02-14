سوليفان يتعهد بتوفير قدرات لإسرائيل "للدفاع عن نفسها"

تعهد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها، بعد تمرير مجلس الشيوخ حزمة المساعدات، مطالبا تل أبيب السماح بإدخال شحنة طحين إلى غزة مولتها الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن سوليفان، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن هدف واشنطن هو البدء بوقف إطلاق نار مؤقت. وأضاف: "نبحث كل الخطوات مع شريكتنا إسرائيل. ما يهمنا هو هزيمة حماس وأن يعم الأمن والاستقرار في إسرائيل."