الجزائر تواجه وضعا معقّدا في مالي

وستدخل الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي في يناير/كانون الثاني المقبل كعضو غير دائم، ما يمثّل فرصة لها للترويج لرؤيتها الدبلوماسية، ويتيح لها إطارا أفضل لإسماع صوتها، لا سيّما مع تعطّل جهود الوساطة، وتعقّد المشهد في مالي، وفق مراقبين.

ونبّه مصدر دبلوماسي إلى أنّ استئناف القتال في مالي لم يثرْ أي ردّ فعل على الإطلاق من الوساطة الدولية لمراقبة اتفاق السلام لعام 2015، بقيادة الجزائر، حيث لم يصدر إعلان ولا بيان صحفي، ما يوحي بأنّ هذا الصمت قد يعكس فقدان النفوذ.

ويشير المصدر الذي لم يكشف عن هويته في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية إلى أنّ الوساطة الدولية "لم تجتمع منذ يونيو/حزيران الماضي".

وتقود الجزائر الوساطة الدولية التي تجمع بين العديد من الدول المجاورة (النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو، تشاد، نيجيريا) والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي).

وينص اتفاق السلام على أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "مدعوون أيضًا للمشاركة في عمل لجنة المراقبة".

ويتابع المصدر الدبلوماسي "كانت بعثة الأمم المتحدة هي القوة الدافعة وراء الوساطة، فقد قدمت الأمانة وكتبت البيانات الصحفية، واليوم، لم يعد للبعثة الأممية هذا التفويض، وتعيش ساعاتها الأخيرة" وفق تعبيره.

وبالنظر إلى مكانة الجزائر في جهود الوساطة وحساسية موقفها، تواجه الدبلوماسية الجزائرية ضغوطا لمواجهة الوضع المعقّد الذي خلّفه انسحاب القوات الأممية، وطبيعة النظام الانتقالي في مالي، وطبيعة العلاقات التي أقامتها الجزائر معه.

ويلخّص الباحثون والدبلوماسيون المعادلة بأنّ الجزائر لا تريد عودة التمرّد على عتبة بابها والذي يمكن أن يقدم أفكارًا للطوارق في جنوب الجزائر، لكنها لا تريد أيضًا سيطرة الجيش في "كيدال" كبرى مدن الشمال، مع خطر نشوب حرب عصابات من شأنها أن تُشعل المنطقة لفترة طويلة، وتؤدي إلى تدفق الآلاف من اللاجئين، وتعزيز التهديد القادم من الجماعات المتشدّدة، فضلا عن وجود جماعة "فاغنر" على حدودها.