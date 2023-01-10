فتح: حماس تريد "محاصصة المناصب" في منظمة التحرير وترفض حكومة وحدة

اتهمت حركة "فتح"، حركة "حماس" بالسعي إلى الحصول على مناصب بمنظمة التحرير الفلسطينية وفق نظام "المحاصصة"، مشيرة إلى أن قيادة "حماس" ترفض تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند لقرارات الشرعية الدولية.

وقال الناطق باسم فتح، منذر الحايك، لـ "إرم نيوز"، إن "حركته قدمت ورقة لإنهاء الانقسام تقوم على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "حماس رفضت ذلك".

وأضاف الحايك: "حماس تريد الذهاب نحو المحاصصة الحزبية على المناصب في المنظمة، وتشكيل مجلس وطني مؤقت".

لافتًا إلى أن حركته "ترفض ذلك رفضًا قاطعًا خاصة أن الانقسام موجود بمؤسسات السلطة وليس في المنظمة".